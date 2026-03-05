Скраплений газ стрімко дорожчає: як дефіцит та курс валют змінюють цінники на пальне

Протягом тижня середня гуртова ціна скрапленого газу в Україні зросла на 5 410 гривень і досягла 65 130 гривень за тонну. Основними факторами подорожчання стали зростання курсу валют, дефіцит пропозицій на ринку та підвищення вартості логістики.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Які ціни на аукціонах?

На аукціонах Української енергетичної біржі ціни ресурсу "Укрнафти" досягли 61 322 грн/т, а "Укргазвидобування" — 64 782 грн/т. На додаткових торгах 5 березня вартість лотів з північних регіонів зросла до 66 536 грн/т. Приватні виробники, такі як "Гео Альянс" та "Системойлінженерінг", пропонують ресурс по 64 400 та 66 500 грн/т відповідно.

Ситуація на ринку характеризується обмеженою кількістю пропозицій. Трейдери пояснюють це щоденним зростанням котирувань. Один із представників ринку з центрального регіону зазначив: "Пальне є, але поки котирування щодня пруть вгору, ніхто не хоче продати дешевше".

Що впливає на вартість?

На ціноутворення впливають кілька зовнішніх чинників. Зокрема турецькі постачальники вже заявляють про підвищення премій до котирувань Sonatrach зі стандартних $50-55/т до $100, тобто майже вдвічі. Одночасно зріс курс валют: долар до 43,95 грн, а євро до 51,09 грн, що автоматично додало до вартості тонни газу близько 678 грн.

Логістичні проблеми також тиснуть на ринок. На морі відчувається дефіцит суден, а більшість морських партій постачається за фіксованими цінами без довгострокових формул. Один із постачальників газу Дунаєм зауважив: "А це тільки початок. Якою буде ціна під час наступного завантаження, ніхто не знає".

На ринку також побоюються зривів контрактів. "Поки що працює стара ціна, втім, я не впевнений, що на наступний рейс нам не оголосять якийсь форс-мажор, аби відмовитися від зобов’язань", — каже покупець газу в Туреччині.

Крім того суттєво скоротилися постачання через західний кордон. Обсяги з Польщі за останній тиждень лютого впали з 4,2 тис. т до 1,9 тис. т. Ситуацію ускладнює планова зупинка Мажейкяйського НПЗ у Литві на ремонт з 10 березня. Через високі ціни польські компанії готові платити штрафи, але не відвантажувати раніше куплений ресурс.

Додатковим фактором здорожчання є ріст тарифів на автоперевезення через високу ціну дизпального. Вартість транспортування зросла з 45 грн/км до 53-58 грн/км. Представник великої трейдингової компанії розповів: "Однак процес ще в динаміці, голодні перевізники поки що не складуть собі ціни. Нещодавно "БРСМ" розмістив термінове замовлення на перевезення невеличкого обсягу в середині країни і дав 58 грн/т/км. Обсягу було зовсім небагато, однак дешевше брати ніхто тепер не хоче".

Трейдери виявляють обережність у плануванні нових закупівель через волатильність ринку.

Нагадаємо, Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через LNG-термінал у литовській Клайпеді. Група "Нафтогаз" у співпраці з Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубометрів газу до кінця березня.