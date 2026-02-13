Ціни на скраплений газ у Польщі значно зросли: що відбувається на ринку LPG

Вартість скрапленого газу в Польщі значно зросла через ускладнену навігацію на Балтиці та ріст європейських котирувань. Автомобільні партії на польсько-українському кордоні подорожчали до $714–786/т, а компанія "Orlen" тимчасово призупинила продажі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

За тиждень пропан у північно-західній Європі подорожчав на $26/т до $552/т CIF ARA, а бутан — на $23/т до $524/т CIF ARA. Це найвищі показники з квітня минулого року. Брак ресурсу в портах Нідерландів і Бельгії зумовлений затримками постачань із США та зростанням споживання в Азії.

Ситуація у Польщі

Через складні погодні умови та зупинку роботи порту Щецин компанія Orlen призупинила реалізацію ресурсу. Ціни на терміналах Польщі зросли до $680–740/т на умовах FCA.

На польсько-українському кордоні автомобільні партії коштують $714–786/т, а у Гданську пропан пропонують по $750–760/т.

"На польському ринку дефіцит, обсягів не вистачає. Українські компанії навіть не запитують ціни, оскільки розуміють, ці пропозиції зараз непрохідні", — констатує польський трейдер.

Фахівці вважають, що найближчим часом ситуація залишатиметься складною. "Погода не сприяє, Щецин буде закритий ще 10 днів. У Гдині натовп, і кораблі стоять на рейді зі значною затримкою", — заявив представник Gaspol.

Ринок Латвії, Литви, Румунії

У Латвії та Литві також спостерігається ажіотаж. Танкер із США очікується в Ризі не раніше 28 лютого. "Latvijas Propana Gaze" повідомляє, що попередні обсяги повністю розпродані."Orlen Lietuva підняла ціни на суміш до $615/т на період 16–22 лютого.

На румунських базисах у Галаці та Мангалії ціни зросли на $10–25/т, досягнувши позначок $650–670/т. На відміну від Балтійського регіону, тут пропозиція продукту є достатньою, а попит залишається низьким.

Нагадаємо, впродовж минулого року термінал у Свіноуйсьце польської компанії Orlen прийняв 81 поставку скрапленого газу загальним обсягом 6 млн тонн, що на 30% більше, ніж роком раніше. 700 млн куб. м палива було спрямовано до України.