Цены на сжиженный газ в Польше значительно выросли: что происходит на рынке LPG

Стоимость сжиженного газа в Польше значительно выросла из-за усложненной навигации на Балтике и роста европейских котировок. Автомобильные партии на польско-украинской границе подорожали до $714–786/т, а компания Orlen временно приостановила продажи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

За неделю пропан в северо-западной Европе подорожал на $26/т до $552/т CIF ARA, а бутан – на $23/т до $524/т CIF ARA. Это самые высокие показатели с апреля прошлого года. Нехватка ресурса в портах Нидерландов и Бельгии обусловлена задержками поставок из США и ростом потребления в Азии.

Ситуация в Польше

Из-за сложных погодных условий и остановки работы порта Щецин компания Orlen приостановила реализацию ресурса. Цены на терминалах Польши выросли до $680-740/т на условиях FCA.

На польско-украинской границе автомобильные партии стоят $714-786/т, а в Гданьске пропан предлагают по $750-760/т.

"На польском рынке дефицита, объемов не хватает. Украинские компании даже не спрашивают цены, поскольку понимают, что эти предложения сейчас непроходимы", — констатирует польский трейдер.

Специалисты полагают, что в ближайшее время ситуация будет оставаться сложной. "Погода не способствует, Щецин будет закрыт еще 10 дней. В Гдыне толпа, и корабли стоят на рейде со значительной задержкой", - заявил представитель Gaspol.

Рынок Латвии, Литвы, Румынии

В Латвии и Литве также наблюдается ажиотаж. Танкер из США ожидается в Риге не раньше 28 февраля. "Latvijas Propana Gaze" сообщает, что предварительные объемы полностью распроданы. "Orlen Lietuva подняла цены на смесь до $615/т на период 16-22 февраля.

На румынских базисах в Галаке и Мангалии цены выросли на $10–25/т, достигнув отметок в $650–670/т. В отличие от Балтийского региона, здесь предложение продукта достаточно, а спрос остается низким.

Напомним, в течение прошлого года терминал в Свиноуйце польской компании Orlen принял 81 поставку сжиженного газа общим объемом 6 млн тонн, что на 30% больше, чем годом ранее. 700 млн куб. м топлива было направлено в Украину.