Оптовые цены на сжиженный газ стабильны: какая ситуация на рынке и чего ждать в феврале

На украинском рынке сжиженного газа сохраняется ситуация, которую трейдеры называют "комфортным профицитом". Избыток горючего и сдержанный спрос со стороны водителей стали главными сдерживающими ценники на стелах факторами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Согласно мониторингу консалтинговой группы А-95, средняя цена на ресурс за неделю с 7 по 14 января почти не изменилась и составляет 59 100 грн/т.

Влияние акциза и курса валют

Трейдеры оказались в сложной ситуации: с одной стороны – новые акцизы и курс валют, толкающие себестоимость вверх, с другой – отсутствие очередей на АЗС. Поэтому рынок вынужден адаптироваться.

"Относительно нового импорта стоимость лотов на бирже была очень неплохой", - отметил один из участников торгов, комментируя текущую ситуацию на Украинской энергетической бирже.

На аукционах 14 января наблюдалась любопытная динамика. К примеру, цена на ресурс от "Укрнафты" на западных и северных базисах снизилась до 55 543 грн/т. Это позволило региональным игрокам оперативно отреагировать и опустить свои предложения на 300–500 грн/т.

Спрос "оживает"

Несмотря на то, что импортный пропан с юга выглядит привлекательно в литрах (около 30,33–30,68 грн/л для Киева), внутренние производители и столичные трейдеры создают мощную конкуренцию. В столичном регионе предложения смеси стартуют от 57500 грн/т.

Вероятно сейчас рынок "проедает" запасы, сформированные ранее. В одной из топливных компаний отметили: "Спрос понемногу оживает, хотя пока остается хуже декабрьского, но лучше по сравнению с первой декадой января. Да и как ни крути, а декабрьские остатки закончатся, и рынок уже будет отталкиваться от уровня импорта".

Чего ждать в феврале?

По данным "А-95", среднесуточные поставки газа в январе даже немного превышают показатели декабря. Это значит, что до конца месяца дефицита точно не последует. Однако ближе к февралю рынок начнет переориентироваться на новые партии горючего, закупленные по актуальным курсам валют и с учетом полной налоговой нагрузки.

Пока рынок остается профицитным. На последних аукционах даже наблюдалось снижение цены на отдельные лоты из-за сжатых сроков отгрузки, что еще раз подтверждает: горючего в стране достаточно, а спешки среди покупателей нет.

Напомним, с начала 2026 г. украинский топливный рынок демонстрирует устойчивость. Несмотря на плановое повышение акцизов с 1 января цены на стелах АЗС держатся.