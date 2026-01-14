- Категория
Розничные цены на АЗС замерли: какие факторы влияют на стоимость горючего и что ждать дальше
С начала 2026 года украинский топливный рынок демонстрирует устойчивость. Несмотря на плановое повышение акцизов с 1 января цены на стелах АЗС держатся. Однако сейчас ситуация меняется: сочетание девальвации гривны и рост мирового рынка заставляет оптовиков поднимать цены, что неизбежно отразится на кошельках водителей.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.
Фактор воздействия
Главный фактор нестабильности – валютное ралли. Только за неделю с 5 по 12 января курс доллара на межбанке установил очередной рекорд, достигнув 43,32 грн/$, а евро пересек отметку 50,60 грн/€.
Вместе с новыми акцизами, действующими с начала года, валютные колебания уже прибавили к себестоимости:
- на бензин и дизель – более 90 коп./л;
- на сжиженный газ – около 65 коп./л.
Оптовый рынок
По данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", за последнюю неделю оптовые партии бензина подорожали на 2,12 грн/л, а дизельного горючего - на 1,17 грн/л.
Рост цен на горючее эксперты связывают это с высоким "генераторным" спросом и сравнительно небольшими запасами, накопленными в декабре. В отличие от дизеля и газа, импорт которых в декабре бил рекорды, поставки бензина остались на уровне ноября.
Некоторые сети уже начали реагировать на рыночные изменения:
- сжиженный газ – премиальные сети (SOCAR, KLO) и некоторые региональные операторы повысили цену на 1 грн/л. В то же время одесский "Катрал" пошел против тренда, снизив стоимость газа на 1 грн/л;
- бензин - сеть "БРСМ-Нефть" подняла цены на А-95 на 0,5-2 грн/л в зависимости от региона (кроме Киевщины и Днепропетровщины);
- дизель — сеть SUNOIL повысила стоимость ДТ на 0,75 грн/л, из-за чего выпала из десятки самых дешевых операторов.
Прогноз аналитиков
Аналитики предупреждают: ресурс для сдерживания цен исчерпан. Если на дизельном топливе у заправок еще остается минимальный запас прибыли (маржи), то на бензине он фактически равен нулю. Что касается газа, то замещение декабрьских объемов новыми партиями, приобретенными при высшем курсе и акцизе, будет постепенно толкать вверх стоимость газа на АЗС.
Напомним, 12 января сообщалось, что в течение недели в Украине средняя цена дизеля уже выросла до 48,8 грн/л. На рынок горючего повлияли несколько факторов: падение национальной валюты и ухудшение погодных условий.