Розничные цены на АЗС замерли: какие факторы влияют на стоимость горючего и что ждать дальше

С начала 2026 года украинский топливный рынок демонстрирует устойчивость. Несмотря на плановое повышение акцизов с 1 января цены на стелах АЗС держатся. Однако сейчас ситуация меняется: сочетание девальвации гривны и рост мирового рынка заставляет оптовиков поднимать цены, что неизбежно отразится на кошельках водителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Фактор воздействия

Главный фактор нестабильности – валютное ралли. Только за неделю с 5 по 12 января курс доллара на межбанке установил очередной рекорд, достигнув 43,32 грн/$, а евро пересек отметку 50,60 грн/€.

Вместе с новыми акцизами, действующими с начала года, валютные колебания уже прибавили к себестоимости:

на бензин и дизель – более 90 коп./л;

на сжиженный газ – около 65 коп./л.

Оптовый рынок

По данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", за последнюю неделю оптовые партии бензина подорожали на 2,12 грн/л, а дизельного горючего - на 1,17 грн/л.

Рост цен на горючее эксперты связывают это с высоким "генераторным" спросом и сравнительно небольшими запасами, накопленными в декабре. В отличие от дизеля и газа, импорт которых в декабре бил рекорды, поставки бензина остались на уровне ноября.

Некоторые сети уже начали реагировать на рыночные изменения:

сжиженный газ – премиальные сети (SOCAR, KLO) и некоторые региональные операторы повысили цену на 1 грн/л. В то же время одесский "Катрал" пошел против тренда, снизив стоимость газа на 1 грн/л;

– премиальные сети (SOCAR, KLO) и некоторые региональные операторы повысили цену на 1 грн/л. В то же время одесский "Катрал" пошел против тренда, снизив стоимость газа на 1 грн/л; бензин - сеть "БРСМ-Нефть" подняла цены на А-95 на 0,5-2 грн/л в зависимости от региона (кроме Киевщины и Днепропетровщины);

- сеть "БРСМ-Нефть" подняла цены на А-95 на 0,5-2 грн/л в зависимости от региона (кроме Киевщины и Днепропетровщины); дизель — сеть SUNOIL повысила стоимость ДТ на 0,75 грн/л, из-за чего выпала из десятки самых дешевых операторов.

Прогноз аналитиков

Аналитики предупреждают: ресурс для сдерживания цен исчерпан. Если на дизельном топливе у заправок еще остается минимальный запас прибыли (маржи), то на бензине он фактически равен нулю. Что касается газа, то замещение декабрьских объемов новыми партиями, приобретенными при высшем курсе и акцизе, будет постепенно толкать вверх стоимость газа на АЗС.

Напомним, 12 января сообщалось, что в течение недели в Украине средняя цена дизеля уже выросла до 48,8 грн/л. На рынок горючего повлияли несколько факторов: падение национальной валюты и ухудшение погодных условий.