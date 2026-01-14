Роздрібні ціни на АЗС завмерли: які фактори впливають на вартість пального та що чекати далі

З початку 2026 року український паливний ринок демонструє стійкість. Попри планове підвищення акцизів з 1 січня, ціни на стелах АЗС тримаються. Проте зараз ситуація змінюється: поєднання девальвації гривні та зростання світового ринку змушує гуртовиків підіймати ціни, що неминуче відіб’ється на гаманцях водіїв.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Фактор впливу

Головний фактор нестабільності — валютне ралі. Тільки за тиждень з 5 по 12 січня курс долара на міжбанку встановив черговий рекорд, сягнувши 43,32 грн/$, а євро перетнув позначку 50,60 грн/€.

Разом із новими акцизами, які діють з початку року, валютні коливання вже додали до собівартості:

на бензин та дизель — понад 90 коп./л;

на скраплений газ — близько 65 коп./л.

Гуртовий ринок

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", за останній тиждень гуртові партії бензину подорожчали на 2,12 грн/л, а дизельного пального — на 1,17 грн/л.

Ріст цін на пальне експерти пов’язують це з високим "генераторним" попитом та порівняно невеликими запасами, накопиченими у грудні. На відміну від дизеля та газу, імпорт яких у грудні бив рекорди, постачання бензину залишилося на рівні листопада.

Деякі мережі вже почали реагувати на ринкові зміни:

скраплений газ — преміальні мережі (SOCAR, KLO) та деякі регіональні оператори підвищили ціну на 1 грн/л. Натомість одеський "Катрал" пішов проти тренду, знизивши вартість газу на 1 грн/л;

— преміальні мережі (SOCAR, KLO) та деякі регіональні оператори підвищили ціну на 1 грн/л. Натомість одеський "Катрал" пішов проти тренду, знизивши вартість газу на 1 грн/л; бензин — мережа "БРСМ-Нафта" підняла ціни на А-95 на 0,5-2 грн/л залежно від регіону (крім Київщини та Дніпропетровщини);

— мережа "БРСМ-Нафта" підняла ціни на А-95 на 0,5-2 грн/л залежно від регіону (крім Київщини та Дніпропетровщини); дизель — мережа SUNOIL підвищила вартість ДП на 0,75 грн/л, через що випала з десятки найдешевших операторів.

Прогноз аналітиків

Аналітики попереджають: ресурс для стримування цін вичерпано. Якщо на дизельному пальному у заправок ще залишається мінімальний запас прибутку (маржі), то на бензині він фактично дорівнює нулю. Щодо газу, то заміщення грудневих обсягів новими партіями, придбаними за вищого курсу й акцизу, поступово штовхатиме вгору вартість газу на АЗС.

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що протягом тижня в Україні середня ціна дизеля вже зросла до 48,8 грн/л. На ринок пального вплинули декілька факторів, зокрема: падіння національної валюти та погіршення погодних умов.