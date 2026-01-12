В Україні знову дорожчає дизель: як курс долара та морози змінюють цінники на АЗС

Протягом тижня в Україні середня ціна дизеля вже зросла до 48,8 грн/л. На ринок пального вплинули декілька факторів, зокрема: падіння національної валюти та погіршення погодних умов.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Ситуація в регіонах

На заході України ситуація відчутно краща завдяки попиту на якісний ресурс. У Львівській та Волинській областях ціни варіюються від 46,6 до 48,8 грн/л. Трейдери відзначають переваги "західного" дизеля, який витримує сильні морози. Проте логістику ускладнюють заметілі — вантажівки простоюють на трасах по кілька днів.

На противагу цьому, на півдні спостерігається надлишок пального з низькою морозостійкістю. Трейдери змушені виходити з цінами 43,20–43,50 грн/л, що навіть нижче за закупівельну вартість за старими акцизними ставками.

Крім того у тижневій динаміці середня вартість пального збільшилася лише на 0,28 грн/л, до 48,8 грн/л. При цьому в денній (станом на 9 січня) — дизель здорожчав на 0,77 грн/л відносно попереднього дня.

Що кажуть експерти?

Ринок готується до складного періоду. Ось як коментують ситуацію провідні гравці:

"Усі розуміють, що грецький дизель не впорається, замерзне. Тому не поспішають їхати за ним на південь, попри різницю в ціні, яка в столиці сягала 2,5 грн/л", — розповідає один із трейдерів.

У свою чергу засновник компанії "Мартін Трейд" Володимир Порайко зауважив, що наприкінці 2025 року на ринок надійшли значні обсяги пального, на "які ми точно не розраховували". Тому січень, ймовірно, буде складним "з точки зору маржинальності".

"Йдеться не про ціну, нижчу від собівартості за новими акцизами, а про рівень, нижчий від закупівельної вартості за старими акцизами", — пояснюють у південних компаніях.

Світові тренди

На Лондонській біржі ICE Gasoil ціна піднялася до $631/т на тлі здорожчання нафти Brent до $63,4 за барель. З урахуванням фрахту танкерів ($44-45/т) та валютних коливань, реальна собівартість пального наразі становить 45,4-45,7 грн/л.

Аналітики вважають, що найближчим часом цінових послаблень очікувати не варто: є компанії, які намагаються втримати цінник вище від нинішньої собівартості, але продати за такою ціною не вдається.

Раніше повідомлялося, що зростання цін на нафту після захоплення США двох російських нафтових танкерів, а також послаблення гривні відносно долара та євро викликає занепокоєння в гравців українського ринку пального. Ці чинники можуть найближчими тижнями змінити ціни на дизпальне, бензин та газ на українських АЗС.