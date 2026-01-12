Ціни на пальне 12 січня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 12 січня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,19 грн (0 коп.) А-95 58,37 грн (+13 коп.) А-92 56,62 грн (0 коп.) ДП 58,32 грн (+1 коп.) Газ 37,95 грн (0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 39,99 UPG 61,90 58,90 58,90 37,64 WOG 64,99 61,99 61,99 39,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 38,44 SOCAR 64,13 60,99 60,70 39,41 AMIC 61,64 58,99 59,04 37,84 БРСМ-Нафта 55,24 53,94 35,77

Нагадаємо, ціни на нафту дещо зросли в понеділок через протести в Ірані, що загрожують поставкам ОПЕК, проте очікуваний експорт із Венесуели та прогноз надлишку сировини на ринку стримали зростання цін.