Ціни на нафту зростають через протести в Ірані: ситуація на ринку

Ціни на нафту дещо зросли в понеділок через протести в Ірані, що загрожують поставкам ОПЕК, проте очікуваний експорт із Венесуели та прогноз надлишку сировини на ринку стримали зростання цін.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ф’ючерси на Brent зросли на 5 центів та досягли позначки 63,39 долара за барель, а американська нафта WTI зросла на 4 центи та піднялася до 59,16 долара.

Основною причиною занепокоєння трейдерів є ризик перебоїв у постачанні, оскільки громадянські заворушення в Ірані призвели до значних жертв та закликів нафтовиків до страйків.

Аналітики ANZ попереджають, що під загрозою може опинитися експорт обсягом близько 1,9 мільйона барелів на добу, особливо якщо конфлікт зачепить логістику через Ормузьку протоку.

Реакція США та геополітичні ризики

Як повідомив Reuters у неділю американський чиновник, очікується, що Дональд Трамп зустрінеться зі старшими радниками у вівторок, щоб обговорити варіанти дій щодо Ірану.

Президент США неодноразово погрожував втрутитися, якщо проти протестувальників буде застосовано силу.

Експерти зазначають, що ринок наразі недооцінює масштаб можливої ескалації. Попри те, що минулого тижня ціни показали найвищий приріст з жовтня, інвестори все ще очікують на реальні факти перебоїв у видобутку, перш ніж суттєво змінювати котирування.

Стримувальні фактори та прогнози

Подальше зростання вартості енергоносіїв обмежується очікуваннями перенасичення ринку та можливим поверненням венесуельської нафти.

Після зміни політичного керівництва в Каракасі очікується відновлення експорту, зокрема постачання до 50 мільйонів барелів у межах домовленостей із США.

Через відсутність стійкого попиту та наявність альтернативних джерел постачання аналітики прогнозують, що ціни залишатимуться у стабільному діапазоні, доки не з’являться чіткі сигнали про дефіцит сировини.

Нагадаємо, США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.