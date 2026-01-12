Цены на нефть растут из-за протестов в Иране: ситуация на рынке

Цены на нефть несколько выросли в понедельник из-за протестов в Иране, угрожающих поставкам ОПЕК, однако ожидаемый экспорт из Венесуэлы и прогноз излишка сырья на рынке сдержали рост цен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Фьючерсы на Brent выросли на 5 центов и достигли отметки 63,39 доллара за баррель, а американская нефть WTI выросла на 4 цента и поднялась до 59,16 доллара.

Основной причиной беспокойства трейдеров является риск перебоев в поставках, поскольку гражданские беспорядки в Иране привели к значительным жертвам и призывам нефтяников к стачкам.

Аналитики ANZ предупреждают, что под угрозой может оказаться экспорт объемом около 1,9 миллиона баррелей в сутки, особенно если конфликт заденет логистику через Ормузский пролив.

Реакция США и геополитические риски

Как сообщил Reuters в воскресенье американский чиновник, ожидается, что Дональд Трамп встретится со старшими советниками во вторник, чтобы обсудить варианты действий по Ирану.

Президент США неоднократно угрожал вмешаться, если против протестующих будет применена сила.

Эксперты отмечают, что рынок недооценивает масштаб возможной эскалации. Несмотря на то, что на прошлой неделе цены показали самый высокий прирост с октября, инвесторы все еще ожидают реальных фактов перебоев в добыче, прежде чем существенно менять котировки.

Сдерживающие факторы и прогнозы

Дальнейший рост стоимости энергоносителей ограничивается ожиданиями перенасыщения рынка и возможным возвратом венесуэльской нефти.

После смены политического руководства в Каракасе ожидается возобновление экспорта, в том числе поставки до 50 миллионов баррелей в рамках договоренностей с США.

Из-за отсутствия устойчивого спроса и альтернативных источников поставки аналитики прогнозируют, что цены будут оставаться в стабильном диапазоне, пока не появятся четкие сигналы о дефиците сырья.

Напомним, США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.