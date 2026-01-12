Трамп подписал указ для защиты нефтяных доходов Венесуэлы и ввел чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп подписал указ о "Сохранении доходов от производства нефти в Венесуэле во благо американского и венесуэльского народа", предусматривающий введение чрезвычайного положения для защиты нефтяных доходов Венесуэлы, находящихся на счетах Минфина США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Подписанный президентом указ должен защитить активы от ареста или судебного разбирательства, а также гарантировать сохранение этих средств для продвижения внешнеполитических целей США.

Документом блокируются любые аресты и любые судебные процедуры по нефтяным доходам Венесуэлы. Указ также запрещает переводы или операции с этими средствами, за исключением специально разрешенных.

При этом указывается, что средства представляют собой суверенную собственность Венесуэлы, которая находится под сохранением США.

"Разрешение на арест этих средств непосредственно поставило бы под угрозу цели США, включая сдерживание потока нелегальных мигрантов и прекращение наплыва незаконных наркотиков, что привело к гибели бесчисленных тысяч американских граждан. Потеря контроля над этими доходами усилила бы злонамеренных актеров, таких как Иран и сил процветание и стабильность для венесуэльского народа и всего Западного полушария", - говорится в заявлении Белого дома.

Там убеждают, что эти средства хранятся исключительно для суверенных целей, а их защита укрепляет соблюдение США международных обязательств и поддерживает более широкие дипломатические задачи.

Напомним, США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.