Трамп підписав указ для захисту нафтових доходів Венесуели і ввів надзвичайний стан

Президент США Дональд Трамп підписав указ про "Збереження доходів від виробництва нафти у Венесуелі на благо американського та венесуельського народу", що передбачає введення надзвичайного стану для захисту нафтових доходів Венесуели, що знаходяться на рахунках Мінфіну США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зазначається, що підписаний президентом указ повинен захистити активи від арешту або судового розгляду, а також гарантувати збереження цих коштів для просування зовнішньополітичних цілей США.

Документом блокуються будь-які арешти і будь-які судові процедури щодо нафтових доходів Венесуели. Указ також забороняє будь-які перекази або операції з цими коштами, за винятком спеціально дозволених.

При цьому вказується, що кошти є суверенною власністю Венесуели, яка перебуває під збереженням США.

"Дозвіл на арешт цих коштів безпосередньо поставив би під загрозу цілі США, включаючи стримування потоку нелегальних мігрантів і припинення напливу незаконних наркотиків, що призвело до загибелі незліченних тисяч американських громадян.Втрата контролю над цими доходами посилила б зловмисних акторів, таких як Іран і "Хезболла", і послабила б зусилля з досягнення миру, процвітання і стабільності для венесуельського народу і всієї Західної півкулі", - йдеться у заяві Білого дому.

Там переконують, що ці кошти зберігаються виключно для суверенних цілей, а їх захист зміцнює дотримання США міжнародних зобов'язань і підтримує більш широкі дипломатичні завдання.

Нагадаємо, США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.