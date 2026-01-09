Запланована подія 2

Венесуельська нафта застрягла у морі, Китай готується до можливого припинення поставок

танкер, море
Венесуельська нафта застрягла у морі / Вікіпедія

Обсяг венесуельської нафти, що перебуває на суднах у морі, зріс до понад 29 мільйонів барелів, порівняно з близько 20 мільйонами барелів на початку тижня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Найбільше зростання плавучих запасів зафіксовано в азійських водах. Китай, який уже тривалий час залишається найбільшим імпортером венесуельської нафти, демонструє підвищену активність на тлі геополітичної невизначеності.

За словами старшого аналітика ринку сирої нафти Kpler Муюя Сюя, незалежні китайські нафтопереробні компанії готуються до можливості припинення поставок.

"Китайські чайники вже готуються до можливості того, що бочки, які зараз перевозяться, стануть їхніми останніми", — зазначив він.

Цього тижня нафтовий ринок зазнав потрясінь після заяв адміністрації президента США Дональда Трампа щодо посилення контролю над майбутніми продажами венесуельської нафти.

Йдеться про механізм, за якого виручка від експорту буде утримуватися, а нові домовленості діятимуть на невизначений термін, повідомив міністр енергетики США Кріс Райт.

Водночас Вашингтон зберіг морську блокаду нафтових потоків із Венесуели, дозволивши лише вантажі, що прямують до США. Такі кроки посилили невизначеність щодо кінцевих пунктів призначення венесуельської нафти, яка вже перебуває в транзиті або використовується як плавуче сховище.

Разом із тим Райт заявив, що США не мають наміру перешкоджати Китаю в доступі до венесуельської нафти.

"Ми не збираємося відрізати Китай", — сказав він в інтерв’ю Fox News, додавши, що Вашингтон зосередиться на припиненні, за його словами, незаконної торгівлі нафтою з Іраном та Росією, а також нелегального обігу озброєнь.

Нагадаємо, США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.

Автор:
Тетяна Гойденко