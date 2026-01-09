Венесуэльская нефть застряла в море, Китай готовится к возможному прекращению поставок

Объем венесуэльской нефти, находящейся на судах в море, вырос до более чем 29 миллионов баррелей по сравнению с около 20 миллионами баррелей в начале недели.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Наибольший рост плавучих запасов зафиксирован в азиатских водах. Китай, уже долгое время остающийся крупнейшим импортером венесуэльской нефти, демонстрирует повышенную активность на фоне геополитической неопределенности.

По словам старшего аналитика рынка сырой нефти Kpler Муюя Сюя, независимые китайские нефтеперерабатывающие компании готовятся к возможности прекращения поставок.

"Китайские чайники уже готовятся к возможности того, что перевозимые бочки станут их последними", — отметил он.

На этой неделе нефтяной рынок испытал потрясения после заявлений администрации президента США Дональда Трампа об усилении контроля над предстоящими продажами венесуэльской нефти.

Речь идет о механизме, в котором выручка от экспорта будет удерживаться, а новые договоренности будут действовать на неопределенный срок, сообщил министр энергетики США Крис Райт.

В то же время Вашингтон сохранил морскую блокаду нефтяных потоков из Венесуэлы, разрешив только грузы, направляющиеся в США. Такие шаги усилили неопределенность в отношении конечных пунктов назначения венесуэльской нефти, которая уже находится в транзите или используется как плавучее хранилище.

Вместе с тем Райт заявил, что США не намерены препятствовать Китаю в доступе к венесуэльской нефти.

"Мы не собираемся отрезать Китай", - сказал он в интервью Fox News, добавив, что Вашингтон сосредоточится на прекращении, по его словам, незаконной торговли нефтью с Ираном и Россией, а также нелегального обращения вооружений.

Напомним, США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.