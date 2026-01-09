Нефть дорожает второй день подряд на фоне неопределенности со снабжением

Цены на нефть в пятницу, 9 января, выросли второй день подряд, прибавив более 1% и могут зафиксировать третий недельный рост. Поддержку котировкам оказывают опасения по поводу возможных перебоев с поставками из Венесуэлы, а также усиление беспокойства относительно объемов добычи в Иране.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть Brent в пятницу выросли на 83 цента, или 1,3%, до 62,82 доллара за баррель по состоянию на 07:30 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 76 центов, или 1,3%, до 58,52 доллара за баррель.

В четверг оба эталонных сорта нефти выросли более чем на 3% после двух дней падения. По итогам недели Brent может прибавить около 2,7%, в то время как WTI вырастет примерно на 1,4%.

Рост цен связывают, прежде всего, с заявлениями президента США Дональда Трампа об усилении контроля над экспортом нефти из Венесуэлы, что может привести к сокращению поставок после уже сниженных объемов продаж, отметила рыночная стратеги Moomoo ANZ Тина Тенг.

По данным источников, Chevron, а также международные трейдеры Vitol и Trafigura и другие компании соревнуются по заключению соглашений с правительством США на экспорт венесуэльской сырой нефти. Вашингтон настаивает на полном доступе к нефтяному сектору Венесуэлы и намерена контролировать продажи и нефтяные доходы страны на неопределенный срок.

В то же время компании оспаривают предварительные договоренности по реализации до 50 млн баррелей нефти, накопленной государственной компанией PDVSA в запасах из-за строгого эмбарго. Ограничения уже привели к задержанию четырех танкеров, сообщили источники.

Аналитики отмечают, что в ближайшее время рынок будет следить за результатами продаж и доставки венесуэльской нефти из хранилищ. При отсутствии ограничений на объемы реализации опасения по поводу излишка предложения могут сохраняться.

Дополнительную поддержку ценам оказали геополитические риски, в том числе ситуация в Иране, где на фоне продолжающихся протестов было зафиксировано общенациональное отключение интернета. В то же время, аналитики Haitong Futures подчеркивают, что рост мировых запасов и избыток предложения могут ограничить дальнейшее повышение цен, если напряженность вокруг Ирана не усилится.

Напомним, США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.