Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Наличный курс:

USD

43,41

43,20

EUR

50,79

50,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нефть дорожает второй день подряд на фоне неопределенности со снабжением

нефть
Рынки нефти реагируют ростом / Depositphotos

Цены на нефть в пятницу, 9 января, выросли второй день подряд, прибавив более 1% и могут зафиксировать третий недельный рост. Поддержку котировкам оказывают опасения по поводу возможных перебоев с поставками из Венесуэлы, а также усиление беспокойства относительно объемов добычи в Иране.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть Brent в пятницу выросли на 83 цента, или 1,3%, до 62,82 доллара за баррель по состоянию на 07:30 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 76 центов, или 1,3%, до 58,52 доллара за баррель.

В четверг оба эталонных сорта нефти выросли более чем на 3% после двух дней падения. По итогам недели Brent может прибавить около 2,7%, в то время как WTI вырастет примерно на 1,4%.

Рост цен связывают, прежде всего, с заявлениями президента США Дональда Трампа об усилении контроля над экспортом нефти из Венесуэлы, что может привести к сокращению поставок после уже сниженных объемов продаж, отметила рыночная стратеги Moomoo ANZ Тина Тенг.

По данным источников, Chevron, а также международные трейдеры Vitol и Trafigura и другие компании соревнуются по заключению соглашений с правительством США на экспорт венесуэльской сырой нефти. Вашингтон настаивает на полном доступе к нефтяному сектору Венесуэлы и намерена контролировать продажи и нефтяные доходы страны на неопределенный срок.

В то же время компании оспаривают предварительные договоренности по реализации до 50 млн баррелей нефти, накопленной государственной компанией PDVSA в запасах из-за строгого эмбарго. Ограничения уже привели к задержанию четырех танкеров, сообщили источники.

Аналитики отмечают, что в ближайшее время рынок будет следить за результатами продаж и доставки венесуэльской нефти из хранилищ. При отсутствии ограничений на объемы реализации опасения по поводу излишка предложения могут сохраняться.

Дополнительную поддержку ценам оказали геополитические риски, в том числе ситуация в Иране, где на фоне продолжающихся протестов было зафиксировано общенациональное отключение интернета. В то же время, аналитики Haitong Futures подчеркивают, что рост мировых запасов и избыток предложения могут ограничить дальнейшее повышение цен, если напряженность вокруг Ирана не усилится.

Напомним, США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.

Автор:
Ольга Опенько