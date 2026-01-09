Нафта дорожчає другий день поспіль на тлі невизначеності з постачанням

Ціни на нафту в п’ятницю, 9 січня, зросли другий день поспіль, додавши понад 1%, і можуть зафіксувати третє тижневе зростання. Підтримку котируванням надають побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням з Венесуели, а також посилення занепокоєння щодо обсягів видобутку в Ірані.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Які ціни на нафту?

Ф’ючерси на нафту Brent у п’ятницю зросли на 83 центи, або 1,3%, до 62,82 долара за барель станом на 07:30 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 76 центів, або 1,3%, до 58,52 долара за барель.

У четвер обидва еталонні сорти нафти зросли більш ніж на 3% після двох днів падіння. За підсумками тижня Brent може додати близько 2,7%, тоді як WTI зросте приблизно на 1,4%.

Зростання цін пов’язують насамперед із заявами президента США Дональда Трампа щодо посилення контролю над експортом нафти з Венесуели, що може призвести до скорочення постачання після вже знижених обсягів продажів, зазначила ринкова стратегиня Moomoo ANZ Тіна Тенг.

За даними джерел, Chevron, а також міжнародні трейдери Vitol і Trafigura та інші компанії змагаються за укладення угод з урядом США на експорт венесуельської сирої нафти. Вашингтон наполягає на повному доступі до нафтового сектору Венесуели та має намір контролювати продажі й нафтові доходи країни на невизначений термін.

Водночас компанії оскаржують попередні домовленості щодо реалізації до 50 млн барелів нафти, накопиченої державною компанією PDVSA в запасах через суворе ембарго. Обмеження вже призвели до затримання чотирьох танкерів, повідомили джерела.

Аналітики зазначають, що найближчим часом ринок стежитиме за результатами продажу та доставки венесуельської нафти зі сховищ. За відсутності обмежень на обсяги реалізації побоювання щодо надлишку пропозиції можуть зберігатися.

Додаткову підтримку цінам надали геополітичні ризики, зокрема ситуація в Ірані, де на тлі триваючих протестів було зафіксовано загальнонаціональне відключення інтернету. Водночас аналітики Haitong Futures наголошують, що зростання світових запасів і надлишок пропозиції можуть обмежити подальше підвищення цін, якщо напруженість навколо Ірану не посилиться.

Нагадаємо, США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.