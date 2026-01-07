Ціни на нафту впали після угоди США та Венесуели: що буде з котируваннями

Ціни на нафту впали в середу після того, як президент Дональд Трамп заявив, що США досягли угоди про імпорт венесуельської сирої нафти на суму 2 мільярди доларів. Очікується, що ця угода суттєво наростить обсяги поставок сировини до США, які залишаються найбільшим споживачем нафти у світі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

На тлі цих новин ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,3% до 59,89 долара за барель, а американська WTI втратила 1,7% вартості, опустившись до 56,13 долара.

Обидва еталонні бренди продовжують демонструвати негативну динаміку, оскільки інвестори закладають у прогнози значне перенасичення ринку пропозицією.

Геополітика та механізми стабілізації постачання

Раптове посилення потоку венесуельської нафти зумовлене жорсткими геополітичними заходами США, включаючи затримання Ніколаса Мадуро та вимоги щодо допуску американських компаній до видобутку в регіоні.

Аналітики зазначають, що угода змусить Каракас перенаправити вантажі, які раніше призначалися для Китаю, та розвантажити мільйони барелів зі сховищ і танкерів, щоб уникнути подальшої конфронтації з Вашингтоном.

Для ринку це означає появу великої кількості дешевої сировини, адже венесуельська марка Merey традиційно торгується з дисконтом у 22 долари відносно ціни Brent.

Прогнози надлишку та ризики для виробників

Експерти фінансових інститутів, зокрема Morgan Stanley, попереджають про формування глобального профіциту нафти, який у першій половині 2026 року може сягнути 3 мільйонів барелів на добу.

Причиною такого дисбалансу є поєднання слабкого зростання попиту та активного нарощування видобутку країнами ОПЕК+.

У короткостроковій перспективі це гарантує низькі ціни для споживачів, проте аналітики BMI застерігають, що надлишок дешевої венесуельської нафти може заморозити інвестиції в нові виробничі потужності в США та інших видобувних країнах, що загрожує нестабільністю цін у майбутньому.

Нагадаємо, після затримання Мадуро 3 січня 2026 року, ціни на нафту почали знижуватися. Президент Дональд Трамп підтвердив намір Вашингтона встановити контроль над нафтовидобувною Венесуелою та наголосив на продовженні дії повного енергетичного ембарго.