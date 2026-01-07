Доходи РФ від експорту нафти впали до мінімуму за останні три роки

Експорт сирої нафти з Росії різко впав протягом останніх тижнів 2025 року та на початку 2026-го, опустившись до найнижчого рівня з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Як пише Delo.ua, Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними агентством, Росія відвантажувала 3,43 мільйона барелів за день протягом чотирьох тижнів до 4 січня. Це приблизно на 440 000 барелів за добу менше, ніж за аналогічний період до 21 грудня.

Водночас ціни на російську нафту значно впали після санкцій США проти двох найбільших експортерів РФ - "Роснефти" та "Лукойла" у жовтні.

Сира нафта російської марки Urals торгується нижче 35 доларів за барель, що становить близько 60% від ціни станом на 1 жовтня.

Експортні ціни на російську нафту марки Urals впали приблизно на 1,10 долара за барель до 36,69 долара та 34,82 долара відповідно.

Ціна на сиру нафту марки ESPO знизилася на 0,90 долара до середнього показника 47,55 долара за барель.

Загалом у середньому за чотири тижні валова вартість експорту нафти РФ впала до 960 мільйонів доларів на тиждень протягом 28 днів до 4 січня, що на 10% менше, ніж показник за період до 28 грудня.

Bloomberg констатує, що доходи Кремля від експорту нафти впали до найнижчого рівня принаймні з початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, за даними незалежного цінового агентства Argus Media, станом на кінець грудня 2025 року ціна на російську нафту Urals в портах Балтійського моря впала до $34,82 за барель, а в Чорному морі — до рекордних $33,17.