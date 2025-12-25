Індійська компанія Reliance повертається на ринок російської нафти

Індійська компанія Reliance Industries відновила закупівлі російської сирої нафти зі знижкою, спрямовуючи барелі на свій нафтопереробний завод у Джамнагарі

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнаних з питанням.

Закупівлі російської нафти

Індійська компанія Reliance Industries відновила імпорт російської нафти, спрямовуючи її на свій нафтопереробний завод у Джамнагарі, штат Гуджарат. Завод потужністю 660 000 барелів на день постачає продукцію на внутрішній ринок, а додатковий комплекс потужністю 700 000 барелів на день орієнтований на експорт.

Найбільший нафтопереробний завод Індії уклав контракт на танкери Aframax у RusExport. Повернення компанії на ринок скоротить падіння закупівель російської нафти Індією, які цього місяця могли б знизитися більш ніж удвічі.

Ринок нафти наразі зосереджений на потоках із Росії після запровадження США санкцій проти ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл" у жовтні, що змусило індійських нафтопереробників шукати постачання через несанкціоновані компанії та дорожчі альтернативи. Reliance призупинила закупівлі російської нафти після введення санкцій, отримавши місяць на завершення контрактів із санкційними постачальниками. Останній вантаж за цим звільненням прибув до Індії 17 грудня.

Востаннє експортно-орієнтований завод Reliance приймав російську нафту 20 листопада. Відтоді всі поставки російської сировини надходять на завод, орієнтований на внутрішні продажі. Індійські чиновники прогнозують, що імпорт нафти з Росії в Індії цього місяця скоротиться до близько 800 000 барелів на день із середніх 1,9 мільйона барелів на день у листопаді.

Індія та російська нафта

Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Також Трамп заявив, що зберігатиме “величезні” торговельні тарифи для Індії, доки країна не припинить імпорт російської нафти.