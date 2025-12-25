Запланована подія 2

Индийская компания Reliance возвращается на рынок российской нефти

нефть, нефтеперерабатывающий завод
Reliance закупает российскую нефть / Freepik

Индийская компания Reliance Industries возобновила закупки российской сырой нефти со скидкой, направляя баррели на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленных с вопросом.

Закупки российской нефти

Индийская компания Reliance Industries возобновила импорт российской нефти, направляя ее на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре, штат Гуджарат. Завод мощностью 660 000 баррелей в день поставляет продукцию на внутренний рынок, а дополнительный комплекс мощностью 700 000 баррелей в день ориентирован на экспорт.

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии заключил контракт на танкеры Aframax в RusExport. Возвращение компании на рынок сократит падение закупок российской нефти Индией, которые в этом месяце могли бы снизиться более чем вдвое.

Рынок нефти сосредоточен на потоках из России после введения США санкций против ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл" в октябре, что заставило индийских нефтепереработчиков искать поставки через несанкционированные компании и более дорогие альтернативы. Reliance приостановила закупки российской нефти после введения санкций, получив месяц по завершению контрактов с санкционными поставщиками. Последний груз по этому увольнению прибыл в Индию 17 декабря.

Последний раз экспортно-ориентированный завод Reliance принимал российскую нефть 20 ноября. С этого времени все поставки российского сырья поступают на завод, ориентированный на внутренние продажи. Индийские чиновники прогнозируют, что импорт нефти из России в Индию в этом месяце сократится до около 800 000 баррелей в день со средних 1,9 миллиона баррелей в день в ноябре.

Индия и российская нефть

Индия стала главным импортером российской нефти, поскольку западные страны приостановили импорт из РФ из-за санкций.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил президента США Дональда Трампа, что страна больше не будет покупать нефть у России.

Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.

Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Также Трамп заявил, что будет сохранять "огромные" торговые тарифы для Индии, пока страна не прекратит импорт российской нефти.

Автор:
Ольга Опенько