Российская нефть застряла в море: десятки танкеров заблокированы у берегов Азии

танкер
Десятки российских танкеров заблокированы в море / Depositphotos

Объемы находящейся в море российской нефти вырос на 50% с конца августа, поскольку десятки танкеров неделями стоят на якоре у побережья Индии и Китая в ожидании разрешения на швартовку.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на то, что экспорт сырой нефти из России взлетел до максимума за последние два с половиной года, объем сырья в море продолжает накапливаться.

Из-за задержек с разгрузкой у берегов Индии и Китая образовались очереди из танкеров, которые фактически превратились в плавучие хранилища.

Процесс растянулся на луны

По данным агентства, по меньшей мере 20 судов с российской нефтью на борту застряли на подходах к терминалам Китая и Индии в ожидании разгрузки.

Для многих танкеров этот процесс растянулся на месяцы, что существенно замедляет логистику московского сырья.

Резкий рост экспортных потоков обусловлен не увеличением добычи, а сокращением внутренней переработки из-за атак украинских дронов на российские НПЗ.

Санкционное давление

Ситуация для российского нефтяного сектора усугубляется усилением санкционного давления со стороны США. После внесения в черные списки "Роснефти" и "Лукойла" наблюдается дополнительная осторожность среди покупателей.

На опасения отправителей также влияют суровые меры администрации Дональда Трампа против танкерного флота, задействованного в обходе санкций. Трейдеры все чаще рассматривают российские баррели как рискованный актив, что может стать следующей мишенью для американских ограничений.

Кроме того, рост объемов заблокированной в море российской нефти происходит на фоне того, что администрация Трампа активизировала меры против танкеров, курсирующих в Венесуэлу, подозревая их в нелегальной перевозке подсанкционного сырья.

Напомним, по данным независимого ценового агентства Argus Media, по состоянию на конец декабря 2025 цена на российскую нефть Urals в портах Балтийского моря упала до $34,82 за баррель, а в Черном море — до рекордных $33,17.

Автор:
Татьяна Бессараб