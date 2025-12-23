Запланована подія 2

Цена российской нефти рухнула до $34 из-за санкций США

По данным независимого ценового агентства Argus Media, на конец декабря 2025 года цена на российскую нефть в портах Балтийского моря упала до $34,82 за баррель, а в Черном море — до рекордных $33,17.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Для сравнения, международный стандарт Brent сейчас торгуется на уровне $61. Таким образом, дисконт на российское сырье увеличился до беспрецедентных масштабов, что свидетельствует о высокой эффективности последних санкционных мер.

Почему падает цена на российскую нефть?

Основной причиной обрушения указываются масштабные санкции, введенные администрацией президента Дональда Трампа в октябре против двух крупнейших нефтяных гигантов РФ - "Роснефти" и "Лукойла".

Хотя физические потоки нефти полностью не остановились, санкции существенно усложнили логистику и финансовые операции.

В частности, прогнозируется сокращение поставок российской нефти в Индию уже в следующем месяце.

Несмотря на оптимистичные прогнозы РФ по уменьшению скидок, обвал цен блокирует Кремлю путь к нефтяным доходам. Это прямо бьет по финансированию войны, ведь нефть и газ генерируют около 25% всех поступлений в казну РФ, пишет Bloomberg.

Аналитики Argus отмечают, что при отгрузке баррель Urals стоит на $27 дешевле Brent, однако к моменту прибытия в Индию этот дисконт сокращается до $7,50.

Большая разница в цене "теряется" в логистических цепочках, и до сих пор точно неизвестно, какую долю от этой маржи удается присвоить Кремлю.

По оценкам аналитиков, чем дешевле становится российская нефть, тем выше стимул для отдельных нефтеперерабатывающих заводов рисковать и обходить санкции. Однако жесткая позиция США и угроза 50% пошлин для стран, продолжающих поддерживать энергетику агрессора, держат рынок в напряжении.

Напомним, Россия резко ускорила загрузку сырой нефти на танкеры, однако все большие объемы остаются в море из-за проблем с разгрузкой и перенаправлением судов, что давит на мировые цены и ограничивает нефтяные доходы страны.

Кроме того, в конце ноября флагманская российская нефть Urals предлагалась индийским нефтеперерабатывающим предприятиям по самой низкой цене не менее двух лет.

Автор:
Татьяна Бессараб