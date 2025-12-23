Ціна російської нафти обвалилася до $34 через санкції США

За даними незалежного цінового агентства Argus Media, станом на кінець грудня 2025 року ціна на російську нафту Urals в портах Балтійського моря впала до $34,82 за барель, а в Чорному морі — до рекордних $33,17.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Для порівняння, міжнародний еталон Brent зараз торгується на рівні $61. Таким чином, дисконт на російську сировину збільшився до безпрецедентних масштабів, що свідчить про високу ефективність останніх санкційних заходів.

Чому падає ціна на російську нафту?

Основною причиною обвалу вказуються масштабні санкції, запроваджені адміністрацією президента Дональда Трампа у жовтні проти двох найбільших нафтових гігантів РФ — "Роснефти" та "Лукойлу".

Хоча фізичні потоки нафти повністю не зупинилися, санкції суттєво ускладнили логістику та фінансові операції.

Зокрема, прогнозується скорочення поставок російської нафти до Індії вже наступного місяця.

Попри оптимістичні прогнози РФ щодо зменшення знижок, обвал цін блокує Кремлю шлях до нафтових доходів. Це прямо б'є по фінансуванню війни, адже нафта і газ генерують близько 25% усіх надходжень до держскарбниці РФ, пише Bloomberg.

Аналітики Argus зазначають, що при відвантаженні барель Urals коштує на $27 дешевше за Brent, проте до моменту прибуття в Індію цей дисконт скорочується до $7,50.

Велика різниця у ціні "губиться" в логістичних ланцюжках, і досі достеменно невідомо, яку частку від цієї маржі вдається привласнити Кремлю.

За оцінками аналітиків, чим дешевшою стає російська нафта, тим вищим стає стимул для окремих нафтопереробних заводів ризикувати та обходити санкції. Проте жорстка позиція США та загроза 50% мит для країн, що продовжують підтримувати енергетику агресора, наразі тримають ринок у напрузі.

Нагадаємо, Росія різко прискорила завантаження сирої нафти на танкери, однак дедалі більші обсяги залишаються в морі через проблеми з розвантаженням і перенаправленням суден, що тисне на світові ціни та обмежує нафтові доходи країни.

Крім того, в кінці листопада флагманська російська нафта Urals пропонувалася індійським нафтопереробним підприємствам за найнижчою ціною щонайменше за два роки.