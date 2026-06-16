Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,82

+0,00

EUR

52,04

+0,18

Готівковий курс:

USD

44,87

44,79

EUR

52,35

52,17

Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Projects

Чотири роки
великої війни
Editorial Projects

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Business Rankings

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Програма "СвітлоДІМ" залучила новий банк для виплат на енергообладнання будинкам

дім
Забезпечити багатоповерхівку електрикою під час блекаутів стало простіше / Depositphotos

До державної програми підтримки енергетичної автономності багатоквартирних будинків “СвітлоДІМ” приєднався МТБ Банк, який став одинадцятим фінансовим партнером цього проєкту. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Відтепер об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) та професійні управителі можуть відкривати у МТБ Банку спеціальні рахунки для отримання цільової державної допомоги.

Нагадаємо, що програма стартувала 28 січня 2026 року, а з 14 квітня її дію було розширено на Харківську область. Головна мета ініціативи — допомогти співвласникам забезпечити житлові будинки джерелами автономного електроживлення на випадок тривалих відключень світла.

На закупівлю якого обладнання виділяються кошти:

  • генератори різних типів;
  • інвертори та акумулятори;
  • потужні зарядні станції та батареї;
  • сонячні панелі.

Бюджетні кошти зараховуються виключно на рахунки зі спеціальним режимом використання. Це гарантує суворий контроль за цільовим витрачанням державних субсидій під час проведення розрахунків із постачальниками обладнання.

Співвласники можуть отримати державну фінансову допомогу від 100 до 300 тисяч гривень — залежно від поверховості будинку та кількості під’їздів:

  • 100 тис. грн — будинки до 6 поверхів;
  • 200 тис. грн  –  7–16 поверхів;
  • 300 тис. грн –  від 17 поверхів, будинки з котельнями та від 4 до 16 поверхів (включно), в яких 3 і більше під’їздів. 

На цьому етапі програма працює для Києва та Київської області, а також на Харківщині.

Отримані кошти можна спрямувати на генератори, інвертори, акумулятори, системи керування батареями або сонячні панелі — усе, що допоможе забезпечити базові потреби будинку під час тривалих відключень. При цьому співвласники будинку самі обирають обладнання та постачальників.

Нагадаємо, станом на 23 квітня 2026 року фінансування за програмою "СвітлоДім"отримали 1 406 багатоквартирних будинків. Загалом на це вже спрямовано понад 290 млн грн із 353 млн грн передбачених виплат.

Автор:
Тетяна Бесараб