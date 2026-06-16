Програма "СвітлоДІМ" залучила новий банк для виплат на енергообладнання будинкам

До державної програми підтримки енергетичної автономності багатоквартирних будинків “СвітлоДІМ” приєднався МТБ Банк, який став одинадцятим фінансовим партнером цього проєкту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Відтепер об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) та професійні управителі можуть відкривати у МТБ Банку спеціальні рахунки для отримання цільової державної допомоги.

Нагадаємо, що програма стартувала 28 січня 2026 року, а з 14 квітня її дію було розширено на Харківську область. Головна мета ініціативи — допомогти співвласникам забезпечити житлові будинки джерелами автономного електроживлення на випадок тривалих відключень світла.

На закупівлю якого обладнання виділяються кошти:

генератори різних типів;

інвертори та акумулятори;

потужні зарядні станції та батареї;

сонячні панелі.

Бюджетні кошти зараховуються виключно на рахунки зі спеціальним режимом використання. Це гарантує суворий контроль за цільовим витрачанням державних субсидій під час проведення розрахунків із постачальниками обладнання.

Співвласники можуть отримати державну фінансову допомогу від 100 до 300 тисяч гривень — залежно від поверховості будинку та кількості під’їздів:

100 тис. грн — будинки до 6 поверхів;

200 тис. грн – 7–16 поверхів;

300 тис. грн – від 17 поверхів, будинки з котельнями та від 4 до 16 поверхів (включно), в яких 3 і більше під’їздів.

На цьому етапі програма працює для Києва та Київської області, а також на Харківщині.

Отримані кошти можна спрямувати на генератори, інвертори, акумулятори, системи керування батареями або сонячні панелі — усе, що допоможе забезпечити базові потреби будинку під час тривалих відключень. При цьому співвласники будинку самі обирають обладнання та постачальників.

Нагадаємо, станом на 23 квітня 2026 року фінансування за програмою "СвітлоДім"отримали 1 406 багатоквартирних будинків. Загалом на це вже спрямовано понад 290 млн грн із 353 млн грн передбачених виплат.