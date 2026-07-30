Дві компанії отримали майже 20 млрд грн контрактів на харчування військових

На двох найбільших постачальників продуктів для українських військових у 2026 році припало близько 19,6 млрд грн контрактів. Мова про "Буський консервний завод" і "Трейд Граніт Інвест". Про це йдеться у статті Delo.ua " Потоки Міноборони на 40 млрд грн: хто годує ЗСУ ".

Станом на 27 липня 2026 року сукупна максимальна вартість контрактів на постачання продуктів за Каталогом становила близько 40,3 млрд грн. Таким чином, за підрахунком Delo.ua на основі оприлюднених у Prozorro договорів, на двох лідерів припала майже половина загального контрактного портфеля.

Сім компаній зосередили понад 92% контрактів

Загалом сім найбільших постачальників отримали договори максимальною вартістю близько 37,2 млрд грн, або понад 92% дослідженого обсягу.

Крім "Буського консервного заводу" і "Трейд Граніт Інвест", серед найбільших операторів ринку — "Гранд Консалт", "Охтирка м'ясопродукт" і "Флавакор".

Попри назви окремих компаній, переможці тендерів не постачають військовим лише власну продукцію. Вони мають забезпечувати весь Каталог із 360 позицій — від м'яса, молока і хліба до риби, фруктів, шоколаду та спецій.

Тому такі компанії фактично працюють як великі торговельно-логістичні оператори: закуповують продукцію в різних виробників, зберігають її, комплектують замовлення та доставляють до військових частин.

Сума контракту не дорівнює фактичному виторгу

Зазначені суми є максимальною вартістю договорів, а не вже сплаченими постачальникам коштами. Військові частини замовляють продукти відповідно до поточної потреби, тому фактичні виплати можуть бути меншими.

Крім того, договори можуть достроково розривати. У березні та на початку квітня Агенція оборонних закупівель ДОТ припинила контракти з "Черкаським м'ясокомбінатом" на 1,2 млрд грн і "Юсмаком" на 3,5 млрд грн після зриву перших поставок.

У травні також розірвали договір із "Флавакор" на 3,5 млрд грн через технічну помилку. Тому розподіл контрактів між постачальниками протягом року може змінюватися.

У 2026 році загальну потребу в харчуванні армії Міноборони оцінило приблизно у 40 млрд грн. Це робить військове харчування одним із найбільших гарантованих ринків збуту для українських дистриб'юторів продуктів.

Нагадаємо, понад 60% відкритих закупівель турнікетів припало на одного виробника.