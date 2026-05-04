Учасники програми "СвітлоДім" тепер можуть звітувати про витрати онлайн: як це зробити

Від сьогодні, 4 травня, співвласники багатоквартирних будинків, які отримали державну допомогу на закупівлю альтернативних джерел енергії, можуть звітувати про використання фінансування. Процес відбувається онлайн через особистий кабінет на порталі "Дія".

Як заповнити звіт?

Звіт подає керівник або уповноважена особа, яка раніше оформлювала заявку. Система автоматично відображає назву отримувача, адресу будинку та реквізити рішення про надання допомоги.

Заявнику потрібно внести наступні дані про обладнання:

назва та серійний номер;

кількість одиниць;

вартість за одиницю та загальна сума з урахуванням ПДВ.

"Звіт має підтвердити головне: обладнання куплене, встановлене і працює", — зазначають у відомстві. Для цього до електронної форми необхідно завантажити:

документи про покупку (договори, накладні або акти приймання-передачі);

рішення співвласників про затвердження звіту;

фотографії встановленого обладнання.

Перевірка та статуси

Система автоматично перевіряє правильність заповнення полів. У разі виявлення помилок заявник отримає повідомлення з переліком необхідних виправлень. Після підписання звіту кваліфікованим електронним підписом (КЕП) документ набуває статусу "Подано". Це є фінальним етапом участі у програмі, який не потребує додаткових рішень з боку державних органів.

Терміни та обмеження

Згідно з правилами програми, отримувачі мають дотримуватися встановлених часових меж:

кошти необхідно використати протягом 45 днів з моменту отримання;

звіт потрібно подати протягом 30 днів після встановлення техніки;

крайній термін подання звітності — 20 грудня 2026 року.

Нагадаємо, станом на 23 квітня 2026 року фінансування за програмою "СвітлоДім" отримали 1 406 багатоквартирних будинків. Загалом на це вже спрямовано понад 290 млн грн із 353 млн грн передбачених виплат.