Участники программы "СвітлоДім" теперь могут отчитываться о расходах онлайн: как это сделать

С сегодняшнего дня, 4 мая, совладельцы многоквартирных домов, получивших государственную помощь на закупку альтернативных источников энергии, могут отчитываться об использовании финансирования. Процесс проходит онлайн через личный кабинет на портале "Дія".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Как заполнить отчет?

Отчет представляет руководитель или уполномоченное лицо, которое ранее оформляло заявку. Система автоматически отображает название получателя, адрес дома и реквизиты решения о предоставлении помощи.

Заявителю следует внести следующие данные об оборудовании:

название и серийный номер;

количество единиц;

стоимость за единицу и общая сумма с учетом НДС.

"Отчет должен подтвердить главное: оборудование куплено, установлено и работает", - отмечают в ведомстве. Для этого в электронную форму необходимо скачать:

документы о покупке (договоры, накладные или акты приемки-передачи);

решение совладельцев об утверждении отчета;

фотографии установленного оборудования.

Проверка и статусы

Система автоматически проверяет правильность заполнения полей. В случае обнаружения ошибок заявитель получит уведомление с перечнем необходимых исправлений. После подписания отчета квалифицированной электронной подписью (КЭП) документ приобретает статус "Подано". Это финальный этап участия в программе, не требующий дополнительных решений со стороны государственных органов.

Сроки и ограничения

Согласно правилам программы, получатели должны соблюдать установленные временные рамки:

денежные средства необходимо использовать в течение 45 дней с момента получения;

отчет следует подать в течение 30 дней после установки техники;

крайний срок подачи отчетности – 20 декабря 2026 года.

Напомним, с таном на 23 апреля 2026 года финансирование по программе "СвітлоДім" получили 1406 многоквартирных домов. В целом на это уже направлено более 290 млн. грн. с 353 млн. грн. предусмотренных выплат.