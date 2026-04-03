Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Энергонезависимость многоэтажек: правительство расширило программу "СвітлоДім" на Харьковскую область

многоквартирные дома Харьковщины смогут получить компенсацию на энергооборудование

Кабмин расширил действие программы "СвітлоДім" на Харьковскую область в рамках Планов устойчивости регионов. Теперь ОСМД, жилищные кооперативы и управляющие многоквартирными домами региона могут получить безвозвратную финансовую помощь до 300 тысяч гривен на техническое оснащение зданий для работы в условиях блекаутов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

"СвітлоДім является частью системного подхода Правительства к усилению энергонезависимости многоквартирных домов и подготовке страны к следующему отопительному сезону в рамках Планов устойчивости" - подчеркнула Юлия Свириденко.

Финансовые условия и оборудование

Правительство выделяет средства на закупку техники, поддерживающей работу инженерных сетей. Сумма выплаты составляет от 100 до 300 тысяч гривен. Точный размер пособия определяется характеристиками здания: количеством этажей и подъездов.

Программа позволяет приобрести и установить генераторы, аккумуляторы, инверторы, солнечные панели, а также сопутствующее оборудование для автономной работы насосов, лифтов и освещения подъездов.

Как воспользоваться программой

Процесс подачи заявки максимально цифровизирован. Для получения финансирования необходимо выполнить следующие шаги:

  • открыть счет с целевым назначением в Сбербанке или другом банке-партнере;
  • собрать документы на выбранное оборудование;
  • подать онлайн-заявку через портал "Дія" на сайте "СвітлоДім";
  • дождаться рассмотрения и одобрения заявки комиссией при Минразвития.

Результаты в других регионах

Программа была запущена 30 января в Киеве и в Киевской области. За этот период финансирование уже получило более 1200 многоквартирных домов. Общая сумма выплаченных средств составляет около 306 млн грн. Расширение на Харьковщину является частью плана подготовки энергосистемы регионов к критическим нагрузкам.

Напомним, по состоянию на 11 марта в рамках госпрограммы "СвітлоДім" финансирование получили 752 многоквартирных дома на общую сумму более 194 млн грн: более 530 домов – в Киеве и более 220 домов – в Киевской области.

Автор:
Татьяна Ковальчук