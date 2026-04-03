Энергонезависимость многоэтажек: правительство расширило программу "СвітлоДім" на Харьковскую область

Кабмин расширил действие программы "СвітлоДім" на Харьковскую область в рамках Планов устойчивости регионов. Теперь ОСМД, жилищные кооперативы и управляющие многоквартирными домами региона могут получить безвозвратную финансовую помощь до 300 тысяч гривен на техническое оснащение зданий для работы в условиях блекаутов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

"СвітлоДім является частью системного подхода Правительства к усилению энергонезависимости многоквартирных домов и подготовке страны к следующему отопительному сезону в рамках Планов устойчивости" - подчеркнула Юлия Свириденко.

Финансовые условия и оборудование

Правительство выделяет средства на закупку техники, поддерживающей работу инженерных сетей. Сумма выплаты составляет от 100 до 300 тысяч гривен. Точный размер пособия определяется характеристиками здания: количеством этажей и подъездов.

Программа позволяет приобрести и установить генераторы, аккумуляторы, инверторы, солнечные панели, а также сопутствующее оборудование для автономной работы насосов, лифтов и освещения подъездов.

Как воспользоваться программой

Процесс подачи заявки максимально цифровизирован. Для получения финансирования необходимо выполнить следующие шаги:

открыть счет с целевым назначением в Сбербанке или другом банке-партнере;

собрать документы на выбранное оборудование;

подать онлайн-заявку через портал "Дія" на сайте "СвітлоДім";

дождаться рассмотрения и одобрения заявки комиссией при Минразвития.

Результаты в других регионах

Программа была запущена 30 января в Киеве и в Киевской области. За этот период финансирование уже получило более 1200 многоквартирных домов. Общая сумма выплаченных средств составляет около 306 млн грн. Расширение на Харьковщину является частью плана подготовки энергосистемы регионов к критическим нагрузкам.

Напомним, по состоянию на 11 марта в рамках госпрограммы "СвітлоДім" финансирование получили 752 многоквартирных дома на общую сумму более 194 млн грн: более 530 домов – в Киеве и более 220 домов – в Киевской области.