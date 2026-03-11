Программа "СвітлоДім" продолжается: уже более 750 домов получили средства на энергонезависимость

По состоянию на 11 марта в рамках госпрограммы "СвітлоДім" финансирование получили 752 многоквартирных дома на общую сумму более 194 млн грн: более 530 домов – в Киеве и более 220 домов – в Киевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Вырученные средства направляются на закупку оборудования, которое обеспечит стабильную работу жизненно необходимой инфраструктуры домов (освещения, водоснабжения, тепла, связи и лифтов) во время длительных отключений электроэнергии.

Всего с начала реализации проекта поступило более 1 760 заявок от домов, где проживает более 250 000 семей.

По географическому распределению 66% обращений приходится на столицу, а 34% - на Киевскую область. Среди заявителей 75% составляют ОСМД, 18% – управляющие многоквартирных домов, а 7% – обслуживающие кооперативы. Почти все обращения (более 97%) поданы юридическими лицами.

Комиссия Минразвития рассматривает документы каждый день. В настоящее время принято решение по 1692 заявкам: 895 согласовано, а 797 отклонено с возможностью повторного представления после исправления ошибок.

Активность участников зависит от характеристик жилья. Чаще заявки подают совладельцы домов от 7 до 16 этажей (47% от общего количества). Дома высотой 17 этажей и выше составляют 35% заявителей, а здания до 6 этажей – 18%. Приоритет в очереди выплаты имеют те объекты, которые уже имеют подписанный договор с поставщиком оборудования. На сегодняшний день такие документы предоставили более 20% заявителей.

Жители предпочитают системы, не требующие постоянной заправки горючим. В структуре заказов аккумуляторы занимают 38%, инверторы – 31%, блоки управления батареями и солнечные панели – по 11%. Генераторы разных типов выбирают около 9% участников программы. Это подтверждает ориентацию совладельцев на гибридные и аккумуляторные решения для обеспечения автономности.

Напомним, Минрегион расширил список документов, которые могут подтверждать характеристики дома, чтобы совладельцы многоквартирных домов быстрее получали финансовую поддержку по программе "СвітлоДім".