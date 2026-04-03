Енергонезалежність багатповерхівок: уряд розширив програму "СвітлоДім" на Харківську область

Кабмін розширив дію програми "СвітлоДім" на Харківську область у межах Планів стійкості регіонів. Тепер ОСББ, житлові кооперативи та управителі багатоквартирних будинків регіону можуть отримати безповоротну фінансову допомогу до 300 тисяч гривень на технічне оснащення будівель для роботи в умовах блекаутів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"СвітлоДім є частиною системного підходу Уряду до посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків та підготовки країни до наступного опалювального сезону в межах Планів стійкості" — наголосила Юлія Свириденко.

Фінансові умови та обладнання

Держава виділяє кошти на закупівлю техніки, що підтримує роботу інженерних мереж. Сума виплати становить від 100 до 300 тисяч гривень. Точний розмір допомоги визначається характеристиками будівлі: кількістю поверхів та під’їздів.

Програма дозволяє придбати та встановити: генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі, а також супутнє обладнання для автономної роботи насосів, ліфтів та освітлення під’їздів.

Як скористатися програмою

Процес подачі заявки максимально цифровізований. Для отримання фінансування необхідно виконати наступні кроки:

відкрити рахунок із цільовим призначенням в Ощадбанку або іншому банку-партнері;

зібрати документи на обране обладнання;

подати онлайн-заявку через портал "Дія" на сайті "СвітлоДім";

дочекатися розгляду та схвалення заявки комісією при Мінрозвитку.

Результати в інших регіонах

Програма була запущена 30 січня у Києві та Київській області. За цей період фінансування вже отримали понад 1200 багатоквартирних будинків. Загальна сума виплачених коштів становить майже 306 млн грн. Розширення на Харківщину є частиною плану з підготовки енергосистеми регіонів до критичних навантажень.

Нагадаємо, станом на 11 березня в рамках держпрограми "СвітлоДім" фінансування отримали 752 багатоквартирних будинки на загальну суму понад 194 млн грн: понад 530 будинків - у Києві та понад 220 будинків - у Київській області.