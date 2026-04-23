- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Программа "СвітлоДім": уже более 1400 многоквартирных домов получили финансирование
По состоянию на 23 апреля 2026 финансирование по программе "СвітлоДім" получили 1 406 многоквартирных домов. Государство выделяет эти средства, чтобы совладельцы могли закупить оборудование для стабильной работы систем жизнеобеспечения дома. В целом на это уже направлено более 290 млн грн с 353 млн грн предусмотренных выплат.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
С 14 апреля 2026 года к программе присоединилась Харьковская область. За все время в Фонд поступило более 2630 заявок от домов, где проживает более 400 000 семей. Активнее всего заявки подают из Киева (63%), Киевской области (35%) и Харьковщины (2%).
Финансирование уже получили:
- более 950 домов – в городе Киеве;
- более 440 домов – в Киевской области;
- 8 домов – в городе Харьков и Харьковской области
Чаще документами занимаются ОСМД (72%), управляющие домов (20%) и обслуживающие кооперативы (8%). Среди заявителей 98% - это юридические лица. Комиссия разрабатывает заявки ежедневно: из 2 547 полученных документов согласовано 1 421. Часть заявок требует исправления ошибок, после чего их можно подать повторно.
Жители чаще всего выбирают оборудование, дающее энергонезависимость без постоянного использования топлива. Структура затрат выглядит следующим образом:
- аккумуляторы (38%);
- инверторы (32%);
- блоки управления высоковольтными батареями (11%);
- солнечные панели (10%);
- генераторы (9%).
Напомним, по состоянию на 16 апреля программа "СвітлоДім", на которую заложено 800 млн грн, уже получила более 2500 заявок от жителей Киевщины и столицы.