Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Наличный курс:

USD

43,85

43,72

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Программа "СвітлоДім": уже более 1400 многоквартирных домов получили финансирование

Уже более 1400 многоквартирных домов получили финансирование / Pexels

По состоянию на 23 апреля 2026 финансирование по программе "СвітлоДім" получили 1 406 многоквартирных домов. Государство выделяет эти средства, чтобы совладельцы могли закупить оборудование для стабильной работы систем жизнеобеспечения дома. В целом на это уже направлено более 290 млн грн с 353 млн грн предусмотренных выплат.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

С 14 апреля 2026 года к программе присоединилась Харьковская область. За все время в Фонд поступило более 2630 заявок от домов, где проживает более 400 000 семей. Активнее всего заявки подают из Киева (63%), Киевской области (35%) и Харьковщины (2%).

Финансирование уже получили:

  • более 950 домов – в городе Киеве;
  • более 440 домов – в Киевской области;
  • 8 домов – в городе Харьков и Харьковской области

Чаще документами занимаются ОСМД (72%), управляющие домов (20%) и обслуживающие кооперативы (8%). Среди заявителей 98% - это юридические лица. Комиссия разрабатывает заявки ежедневно: из 2 547 полученных документов согласовано 1 421. Часть заявок требует исправления ошибок, после чего их можно подать повторно.

Жители чаще всего выбирают оборудование, дающее энергонезависимость без постоянного использования топлива. Структура затрат выглядит следующим образом:

  • аккумуляторы (38%);
  • инверторы (32%);
  • блоки управления высоковольтными батареями (11%);
  • солнечные панели (10%);
  • генераторы (9%).

Напомним, по состоянию на 16 апреля   программа "СвітлоДім", на которую заложено 800 млн грн, уже получила более 2500 заявок от жителей Киевщины и столицы.

Автор:
Татьяна Ковальчук