Программа "СвітлоДім": уже более 1400 многоквартирных домов получили финансирование

По состоянию на 23 апреля 2026 финансирование по программе "СвітлоДім" получили 1 406 многоквартирных домов. Государство выделяет эти средства, чтобы совладельцы могли закупить оборудование для стабильной работы систем жизнеобеспечения дома. В целом на это уже направлено более 290 млн грн с 353 млн грн предусмотренных выплат.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

С 14 апреля 2026 года к программе присоединилась Харьковская область. За все время в Фонд поступило более 2630 заявок от домов, где проживает более 400 000 семей. Активнее всего заявки подают из Киева (63%), Киевской области (35%) и Харьковщины (2%).

Финансирование уже получили:

более 950 домов – в городе Киеве;

более 440 домов – в Киевской области;

8 домов – в городе Харьков и Харьковской области

Чаще документами занимаются ОСМД (72%), управляющие домов (20%) и обслуживающие кооперативы (8%). Среди заявителей 98% - это юридические лица. Комиссия разрабатывает заявки ежедневно: из 2 547 полученных документов согласовано 1 421. Часть заявок требует исправления ошибок, после чего их можно подать повторно.

Жители чаще всего выбирают оборудование, дающее энергонезависимость без постоянного использования топлива. Структура затрат выглядит следующим образом:

аккумуляторы (38%);

инверторы (32%);

блоки управления высоковольтными батареями (11%);

солнечные панели (10%);

генераторы (9%).

Напомним, по состоянию на 16 апреля программа "СвітлоДім", на которую заложено 800 млн грн, уже получила более 2500 заявок от жителей Киевщины и столицы.