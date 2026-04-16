Программа энергонезависимости "СвітлоДІМ": более 1200 домов уже получили финансирование

Правительство масштабирует проект "СвітлоДІМ" на Харьковскую область. Теперь программа, на которую заложено 800 млн грн, уже получила более 2500 заявок от жителей Киевщины и столицы.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью Укринформу сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, финансирование в рамках "СвітлоДІМ" уже получило 1236 многоквартирных домов, что позволило им начать меры по усилению энергонезависимости.

Киев и Киевская область как пилотные регионы продемонстрировали высокий интерес к проекту. С начала реализации программы было подано более 2500 заявок от домов, в которых проживает более 380 тысяч семей.

"Нам важно, чтобы многоквартирные дома становились энергонезависимыми - это тоже составляющая устойчивости... Уже масштабировали программу и на Харьковскую область, в первый же день поступили заявки", - сказал Кулеба.

В общей сложности, на эту программу предусмотрено 800 млн грн, из которых комиссии уже согласовали заявки почти на 313 млн грн, поэтому в резерве остается почти 500 млн грн.

Напомним, по состоянию на 11 марта в рамках госпрограммы "СвітлоДІМ" финансирование получили 752 многоквартирных дома на общую сумму более 194 млн грн: более 530 домов – в Киеве и более 220 домов – в Киевской области.

Расширение на Харьковщину является частью плана подготовки энергосистемы регионов к критическим нагрузкам.