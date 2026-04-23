Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АМКУ обнаружил нарушения в работе "Киев цифровой": коммунальное предприятие получило штраф

гривны
Почему АМКУ оштрафовал городской цифровой сервис / Shutterstock

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал КП "ГИОЦ" за злоупотребление монопольным положением в "Киев Цифровой".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

О штрафе и нарушениях

АМКУ признал действия коммунального предприятия, администрирующего платформу "Киев цифровой", нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Речь идет о злоупотреблениях монопольным положением на рынке предоставления доступа платежным сервисам к этому городскому цифровому ресурсу.

Как установил комитет, в период с марта 2024 года по апрель 2025 года предприятие предъявляло потенциальным партнерам - предоставлятелям платежных услуг - дополнительные требования, не предусмотренные законодательством. В частности, речь шла об обязательном наличии аттестата соответствия и экспертном заключении системы защиты информации.

В регуляторе отметили, что такие условия не отвечают действующим нормам в сфере защиты информации и требованиям Национального банка. Это подтвердили также Госспецсвязи и НБУ.

По выводам АМКУ, такие действия оказали негативное влияние на конкуренцию, поскольку ограничили доступ других платежных сервисов к платформе. В результате оплату услуг в приложении фактически обеспечивал один оператор, хотя технические возможности позволяют работать нескольким.

Платформа "Киев цифровой" используется, в частности, для:

  • получение уведомлений о нарушении правил парковки и эвакуации авто;
  • оплаты штрафов, эвакуации и хранения транспортного средства;
  • оформление заявления на возврат эвакуированного автомобиля.

В комитете отметили, что с апреля 2025 года предприятие перестало применять спорные требования.

По результатам рассмотрения дела, Антимонопольный комитет оштрафовал предприятие на 380 тыс. грн.

Напомним, АМКУ наложил штраф на строительные компании "Альфабуд" и "Профжилстрой" в размере 17 млн грн за сговор на торгах по закупке работ по капитальному ремонту учебных заведений на Днепропетровщине.

Автор:
Ольга Опенько