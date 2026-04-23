АМКУ обнаружил нарушения в работе "Киев цифровой": коммунальное предприятие получило штраф

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал КП "ГИОЦ" за злоупотребление монопольным положением в "Киев Цифровой".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

О штрафе и нарушениях

АМКУ признал действия коммунального предприятия, администрирующего платформу "Киев цифровой", нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Речь идет о злоупотреблениях монопольным положением на рынке предоставления доступа платежным сервисам к этому городскому цифровому ресурсу.

Как установил комитет, в период с марта 2024 года по апрель 2025 года предприятие предъявляло потенциальным партнерам - предоставлятелям платежных услуг - дополнительные требования, не предусмотренные законодательством. В частности, речь шла об обязательном наличии аттестата соответствия и экспертном заключении системы защиты информации.

В регуляторе отметили, что такие условия не отвечают действующим нормам в сфере защиты информации и требованиям Национального банка. Это подтвердили также Госспецсвязи и НБУ.

По выводам АМКУ, такие действия оказали негативное влияние на конкуренцию, поскольку ограничили доступ других платежных сервисов к платформе. В результате оплату услуг в приложении фактически обеспечивал один оператор, хотя технические возможности позволяют работать нескольким.

Платформа "Киев цифровой" используется, в частности, для:

получение уведомлений о нарушении правил парковки и эвакуации авто;

оплаты штрафов, эвакуации и хранения транспортного средства;

оформление заявления на возврат эвакуированного автомобиля.

В комитете отметили, что с апреля 2025 года предприятие перестало применять спорные требования.

По результатам рассмотрения дела, Антимонопольный комитет оштрафовал предприятие на 380 тыс. грн.

