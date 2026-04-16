АМКУ оштрафовал две компании более чем на 4,1 млн грн за сговор на тендерах

АМКУ оштрафовал две компании более чем на 4,1 млн грн / АМКУ

Антимонопольный комитет Украины 16 апреля в рамках реализации приоритетов деятельности на год принял решение, которым признал действия ООО "Торговый дом "Маэстро Групп" и ООО "Плафон" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ .

Речь идет о совершении антиконкурентных согласованных действий, повлекших искажение результатов торгов.

Согласно материалам дела, компании участвовали в пяти процедурах закупок универсальных (переоборудованных) контейнеров, проводимых Восточным управлением заказчика работ. Общая ожидаемая стоимость этих закупок составила 48,6 млн. грн.

В ходе расследования Комитет установил совокупность обстоятельств, свидетельствующих о координации действий участников, единстве их экономических интересов и совместной подготовки тендерных предложений с целью участия в закупках.

По результатам рассмотрения дела АМКУ признал эти действия нарушением Закона Украины "О защите экономической конкуренции" и наложил на компании штраф в общем размере 4 113 801 грн.

Согласно Закону Украины "О публичных закупках", факт привлечения предприятия к ответственности за антиконкурентные согласованные действия в течение последних трех лет является основанием для отказа в участии в процедуре закупок.

Напомним, АМКУ наложил штраф на строительные компании "Альфабуд" и "Профжилстрой" в размере 17 млн грн за сговор на торгах по закупке работ по капитальному ремонту учебных заведений на Днепропетровщине.

Автор:
Татьяна Гойденко