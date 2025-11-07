Две компании оштрафовали на 17 млн грн за сговор на торгах: детали

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на ООО Строительная компания Альфабуд и ООО Строительная компания Профжилстрой в размере 17 млн грн за сговор на торгах по закупке работ по капитальному ремонту учебных заведений на Днепропетровщине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что регулятор решением от 6 ноября 2025 признал, что компании совершили антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов, проведенных в 2024 году Департаментом капитального строительства Днепропетровской областной государственной администрации на закупку работ по капитальному ремонту учебных заведений с ожидаемой стоимостью свыше.

АМКУ установил, что указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в торгах, благодаря чему конкуренция между ними была устранена.

За нарушение законодательства на указанные общества наложены штрафы на общую сумму 17220646 грн.

Напомним, ранее АМКУ оштрафовал пять компаний за сговоры в ходе публичных закупок. Общая сумма штрафов составила 12,9 млн грн.