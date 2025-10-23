Два водоканала оштрафовали более чем на 11 млн грн: в чем причина

Антимонопольный комитет признал действия двух водоканалов нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением и наложил на предприятия штрафы на общую сумму в размере более 11 млн грн.

об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что основанием для возбуждения дел являлись заявления потребителей о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Регулятор установил, что один из водоканалов с 1 января 2024 установил необоснованный размер платы за абонентское обслуживание для потребителей услуги по централизованному водоснабжению и услуги по централизованному водоотводу, в которые включены расходы на проведение поверки распределительных средств учета воды, что не предусмотрено действующим законодательством Украины. Также предприятие установило одинаковый размер платы за абонентское обслуживание для потребителей услуги централизованного водоснабжения и услуги централизованного водоотведения.

По мнению АМКУ, занимая монопольное положение, предприятие нарушило законодательство о защите экономической конкуренции.

"Такие его действия приводят к ущемлению интересов потребителей (физических лиц и юридических потребителей), поскольку последние несут дополнительные финансовые расходы, неправомерно включенные в расчет платы за абонентское обслуживание", - подчеркнули в АМКУ.

В то же время, другой водоканал до 1 июня 2024 года начислял потребителям на объектах, относящихся к жилищному фонду, плату за услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу по тарифам, установленным для населения, а с 1 июня 2024 года начал начислять без учета категорий этих объектов.

Регулятор признал, что водоканалы нарушили законодательство о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на региональных рынках услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу.

Предприятия обязаны прекратить нарушение в срок, определенный АМКУ.

