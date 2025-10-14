Нарушения в начислениях за коммунальные услуги выявили у 93% предприятий: украинцам вернут более 3 млн грн

По результатам государственного надзора в течение 9 месяцев 2025 выявлены массовые нарушения со стороны предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что ведомство продолжает системный контроль в сфере жилищно-коммунальных услуг с целью недопущения незаконного повышения тарифов.

Какие результаты

Госпродпотребслужба провела 325 внеплановых проверок субъектов хозяйствования в сфере ЖКУ, по результатам которых:

в 302 случаях установлены нарушения (это 92,9% от общего количества проверок);

принято 198 решений о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 2,5 млн. грн;

вынесено 210 предписаний по устранению нарушений и приведению тарифов в соответствие с законодательством;

к административной ответственности привлечены 62 должностных лица, наложены штрафы на 130,1 тыс. грн;

в соответствии с предписаниями и решениями обязано вернуть потребителям 3,2 млн грн.

Отдельно в ведомстве отмечают ситуацию в городе Николаеве. На основании многочисленных жалоб жителей города Госпродпотребслужбой проведены внеплановые проверки одного из поставщиков услуг. По результатам проведенной работы предприятием произведены перерасчеты потребителям на сумму более 50 миллионов гривен.

В ведомстве подчеркивают, что в случае неправомерного повышения тарифов на коммунальные услуги украинцы могут обратиться в территориальные органы Госпродпотребслужбы.

Напомним, что внеплановые проверки в сфере жилищно-коммунальных услуг были возобновлены в апреле 2024 года. В прошлом году Госпродпотребслужба провела 241 проверку, по результатам которых применены административно-хозяйственные санкции на 3,7 млн грн, а потребителям возвращено 2,5 млн грн. Также было предотвращено завышение тарифов на сумму 12,7 млн грн в расчете на год. По данным ведомства, чаще всего злоупотребления фиксировались по водоснабжению и водоотводу .