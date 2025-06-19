Нарушения в начислениях за коммунальные услуги: украинцам вернут более 1 млн грн

С начала 2025 года специалисты Госпродпотребслужбы провели 98 внеплановых проверок предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, чтобы определить, насколько законно и экономически обоснованно формируются, утверждаются и применяются тарифы для населения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Системные нарушения

Указывается, что результаты проверок свидетельствуют о наличии системных нарушений.

Так, в 86 случаях из 98 (около 88%) выявлено несоблюдение требований законодательства.

По данным ведомства, чаще всего злоупотребления фиксировались по водоснабжению и водоотводу.

1,16 млн грн должны быть возвращены потребителям

По результатам проверок Госпродпотребслужбой были приняты следующие меры воздействия:

42 решения о наложении штрафов на сумму 1,59 млн грн;

68 предписаний с требованием устранить выявленные нарушения;

1,16 млн грн должны быть возвращены потребителям;

43 должностных лица привлечены к административной ответственности (штрафы на общую сумму 87 тыс. грн).

"Защита прав потребителей — наш приоритет. Мы оперативно реагируем на случаи необоснованного повышения тарифов, ведь прозрачность и справедливость при их формировании — это базовое право каждого гражданина, а не исключение", — подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Напомним, что внеплановые проверки в сфере жилищно-коммунальных услуг были возобновлены в апреле 2024 года. В прошлом году Госпродпотребслужба провела 241 проверку, по результатам которых применены административно-хозяйственные санкции на 3,7 млн грн, а потребителям возвращено 2,5 млн грн. Также было предотвращено завышение тарифов на сумму 12,7 млн грн в расчете на год.

С началом отопительного сезона было проведено 203 проверки и применены административно-хозяйственные санкции на сумму 3,18 млн грн. Благодаря этим мерам удалось избежать обчисления граждан на сумму более 1,3 млн. грн.

В апреле 2025 года по результатам проверок предприятий, оказывающих коммунальные услуги, в 88,9% случаев было обнаружено нарушение, а предприятия обязали вернуть потребителям 948,9 тыс. грн.