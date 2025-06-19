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Нарушения в начислениях за коммунальные услуги: украинцам вернут более 1 млн грн
С начала 2025 года специалисты Госпродпотребслужбы провели 98 внеплановых проверок предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, чтобы определить, насколько законно и экономически обоснованно формируются, утверждаются и применяются тарифы для населения.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
Системные нарушения
Указывается, что результаты проверок свидетельствуют о наличии системных нарушений.
Так, в 86 случаях из 98 (около 88%) выявлено несоблюдение требований законодательства.
По данным ведомства, чаще всего злоупотребления фиксировались по водоснабжению и водоотводу.
1,16 млн грн должны быть возвращены потребителям
По результатам проверок Госпродпотребслужбой были приняты следующие меры воздействия:
- 42 решения о наложении штрафов на сумму 1,59 млн грн;
- 68 предписаний с требованием устранить выявленные нарушения;
- 1,16 млн грн должны быть возвращены потребителям;
- 43 должностных лица привлечены к административной ответственности (штрафы на общую сумму 87 тыс. грн).
"Защита прав потребителей — наш приоритет. Мы оперативно реагируем на случаи необоснованного повышения тарифов, ведь прозрачность и справедливость при их формировании — это базовое право каждого гражданина, а не исключение", — подчеркнули в Госпродпотребслужбе.
Напомним, что внеплановые проверки в сфере жилищно-коммунальных услуг были возобновлены в апреле 2024 года. В прошлом году Госпродпотребслужба провела 241 проверку, по результатам которых применены административно-хозяйственные санкции на 3,7 млн грн, а потребителям возвращено 2,5 млн грн. Также было предотвращено завышение тарифов на сумму 12,7 млн грн в расчете на год.
С началом отопительного сезона было проведено 203 проверки и применены административно-хозяйственные санкции на сумму 3,18 млн грн. Благодаря этим мерам удалось избежать обчисления граждан на сумму более 1,3 млн. грн.
В апреле 2025 года по результатам проверок предприятий, оказывающих коммунальные услуги, в 88,9% случаев было обнаружено нарушение, а предприятия обязали вернуть потребителям 948,9 тыс. грн.