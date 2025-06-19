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Порушення в нарахуваннях за комунальні послуги: українцям повернуть понад 1 млн грн

комунальні послуги
Українцям повернуть понад 1 мільйон гривень за порушення в нарахуваннях за комуналку

З початку 2025 року фахівці Держпродспоживслужби провели 98 позапланових перевірок підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, щоб визначити наскільки законно і економічно обґрунтовано формуються, затверджуються та застосовуються тарифи для населення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби. 

Системні порушення

Зазначається, що результати перевірок свідчать про наявність системних порушень. 

Так, у 86 випадках із 98 (майже 88%) виявлено недотримання вимог законодавства.

За даними відомства, найчастіше зловживання фіксувалися щодо водопостачання та водовідведення.

1,16 млн грн мають бути повернуті споживачам

За результатами перевірок Держпродспоживслужбою були вжиті такі заходи впливу:

  • 42 рішення про накладення штрафів на суму 1,59 млн грн;
  • 68 приписів з вимогою усунути виявлені порушення;
  • 1,16 млн грн мають бути повернуті споживачам;
  • 43 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності (штрафи на загальну суму 87 тис. грн).

"Захист прав споживачів — наш пріоритет. Ми оперативно реагуємо на випадки необґрунтованого підняття тарифів, адже прозорість та справедливість при їх формуванні — це базове право кожного громадянина, а не виняток", — наголосили в Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, що позапланові перевірки у сфері житлово-комунальних послуг були відновлені у квітні 2024 року. Минулого року Держпродспоживслужба здійснила 241 перевірку, за результатами яких застосовано адміністративно-господарські санкції на 3,7 млн грн, а споживачам повернуто 2,5 млн грн. Також було попереджено завищення тарифів на суму 12,7 млн грн у розрахунку на рік.

З початком опалювального сезону було проведено 203 перевірки та застосовано адміністративно-господарських санкцій на суму 3,18 млн грн. Завдяки цим заходам вдалося уникнути обрахування громадян на суму понад 1,3 млн грн.

У квітні 2025 року за результатами перевірок підприємств, що надають комунальні послуги, у 88,9% випадків було виявлено порушення, а підприємства зобов'язали повернути споживачам 948,9 тис. грн.

Автор:
Світлана Манько