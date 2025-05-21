Рекордні борги за опалення та гарячу воду мають власники елітних квартир у Києві

Заборгованість киян за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання сягнула 7 мільярдів гривень. Рекордні борги мають власники елітних квартир.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу КП "Київтеплоенерго".

Зазначається, що у Києві понад 150 тисяч боржників, які системно не оплачують послуги з постачання тепла та гарячої води. Загальний борг населення становить понад 7 млрд гривень, з яких 4,1 млрд гривень - за тепло і 2,9 млрд гривень - за гарячу воду.

До боржників підприємство змушене застосовувати штрафні санкції та стягувати борг у судовому порядку. Як наслідок, можливий арешт рахунків та майна. Боржник також сплачує виконавчий збір – 10% від загальної суми заборгованості. Наразі розглядається близько 5 тис. позовів.

Загалом, у випадку примусового стягнення через суд, системні боржники переплачують у середньому на 25% більше від суми боргу.

Найбільші боржники - власники елітних квартир

Так, власниця квартири 206 м2 на бул. Лесі Українки, 23а у центрі столиці накопичила 161 тис. грн боргу. Відповідно до рішення суду виконавча служба наклала арешт на кошти та майно. Борг стягнуто повністю у примусовому порядку. Враховуючи штрафні санкції (пеня, інфляційна складова тощо), судовий та виконавчий збори, боржниця сплатила на 26% (понад 41,5 тис. грн) більше, ніж заборгувала.

Власник елітної квартири 926 м2 на вул. Інститутська, 15/5 у центрі Києва заборгував за опалення 163 тис. грн. Суд задовольнив позовні вимоги, борг стягнуто примусово. Після арешту рахунків та майна власник переплатив 23% (на 37,3 тис. грн більше). Наразі він ігнорує поточні платіжки, що загрожує повторним зверненням до суду.

У "Київтеплоенерго" наголошують, що примусове стягнення боргу застосовується до усіх системних боржників, у тому числі тих, хто наразі проживає за кордоном.

Як реструктуризувати борг

Клієнти можуть звернутись за реструктуризацією боргу, щоб уникнути нарахування пені та подальшого звернення "Київтеплоенерго" до суду.

Це можна зробити в Центрі комунального сервісу дистанційно чи безпосередньо в сервісному центрі. Договір реструктуризації дасть можливість сплачувати заборгованість частинами, не обтяжуючи сімейний бюджет.

Нагадаємо, що "Київтеплоенерго" почало застосовувати пеню з липня 2024 року після скасування мораторію на застосування штрафних санкцій до систематичних боржників. У разі несвоєчасної оплати таким клієнтам нараховується пеня в розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення платежу.