Рекордные долги за отопление и горячую воду имеют владельцы элитных квартир в Киеве

Задолженность киевлян за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения составила 7 миллиардов гривен. Рекордные долги владеют элитными квартирами.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КП "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что в Киеве более 150 тысяч должников, которые системно не оплачивают услуги по снабжению теплом и горячей водой, Общий долг населения составляет более 7 млрд гривен, из которых 4,1 млрд гривен — за тепло и 2,9 млрд гривен — за горячую воду.

К должникам предприятие вынуждено применять штрафные санкции и взимать долг в судебном порядке. Как следствие возможен арест счетов и имущества. Должник также платит исполнительный сбор – 10% от общей суммы задолженности. В настоящее время рассматривается около 5 тыс. исков.

В общем, в случае принудительного взыскания через суд, системные должники переплачивают в среднем на 25% больше суммы долга.

Крупнейшие должники – владельцы элитных квартир

Так, владелица квартиры 206 м2 на бул. Леси Украинки, 23а, в центре столицы накопила 161 тыс. грн долга. В соответствии с решением суда исполнительная служба наложила арест на средства и имущество. Долг взыскан полностью в принудительном порядке. Учитывая штрафные санкции (пеня, инфляционная составляющая и т.п.), судебное и исполнительное собрание, должница уплатила на 26% (более 41,5 тыс. грн) больше, чем задолжала.

Владелец элитной квартиры 926 м2 на ул. Институтская, 15/5 в центре Киева задолжал за отопление 163 тыс. грн. Суд удовлетворил исковые требования, долг взыскан принудительно. После ареста счетов и имущества владелец переплатил 23% (на 37,3 тыс. грн. больше). В настоящее время он игнорирует текущие платежи, что чревато повторным обращением в суд.

В "Киевтеплоэнерго" отмечают, что принудительное взыскание долга применяется ко всем системным должникам, в том числе проживающим за рубежом.

Как реструктуризировать долг

Клиенты могут обратиться за реструктуризацией долга во избежание начисления пени и дальнейшего обращения "Киевтеплоэнерго" в суд.

Это можно сделать в центре коммунального сервиса дистанционно или непосредственно в сервисном центре. Договор реструктуризации позволит уплачивать задолженность по частям, не обременяя семейный бюджет.

Напомним, что "Киевтеплоэнерго" начало применять пеню с июля 2024 года. отмена моратория на применение штрафных санкций к систематическим должникам. При несвоевременной оплате таким клиентам начисляется пеня в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки платежа.