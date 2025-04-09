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НКРЭКУ сохранила действующие тарифы на тепло двух киевских ТЭЦ для населения: какой период будут действовать
Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и компослуг (НКРЭКУ), сохранила тариф на тепловую энергию киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" для бытовых потребителей столицы на действующем уровне 969,89 грн/Гкал.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
8 апреля решение закреплено постановлением о внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 22 декабря 2021 г. № 2728 об установлении тарифов на тепло для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.
"В течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, тариф на производство тепловой энергии для нужд населения применяется на уровне 969,89 грн за 1 Гкал (без НДС)", — говорится в документе.
После завершения указанного периода тарифы на тепло для бытовых потребителей двух теплоэлектроцентралей "Киевтеплоэнерго" будут повышены на 9,3% — до 1059,99 грн/Гкал.
Кроме того, комиссия сразу повысила тарифы на тепловую энергию ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 для других категорий потребителей на 5,6%. В частности, тарифы для нужд религиозных организаций составят 2075,78 грн/Гкал (без НДС), бюджетных учреждений – 2075,68 грн/Гкал (без НДС), других потребителей – 2076,00 грн/Гкал (без НДС).
Напомним, в марте НКРЭКУ опубликовала перечень участников рынка электроэнергии, для которых временно останавливаются исполнительные действия на период военного положения в Украине.