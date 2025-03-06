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НКРЭКУ утвердила список участников рынка электроэнергии с временным прекращением исполнительных действий
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала перечень участников рынка электроэнергии, для которых временно останавливаются исполнительные действия на период военного положения в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
О перечне участников рынка электроэнергии
В перечень включены участники рынка электроэнергии, относительно которых временно, на период действия военного положения в Украине, останавливается совершение исполнительных действий и мер принудительного исполнения решений, в частности:
- взыскание индекса инфляции за весь период просрочки денежного обязательства;
- 3% годовых от просроченной суммы денежного обязательства или иного размера процентов, определенного договором или законом;
- штрафов, пени и неустойки за просрочку денежных обязательств, уплата которых предусмотрена договорами, по денежным обязательствам субъектов хозяйствования, возникших в период с 24 февраля 2022 по 1 сентября 2024 года.
Напомним, в Украине запустили новое мобильное приложение, которое предоставляет пользователям актуальную информацию о состоянии энергосети и доступности электроэнергии в разных регионах.