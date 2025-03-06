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НКРЕКП затвердила список учасників ринку електроенергії з тимчасовим припиненням виконавчих дій

НКРЕКП затвердила список учасників ринку електроенергії з тимчасовим припиненням виконавчих дій
До переліку включено учасників ринку електроенергії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) опублікувала перелік учасників ринку електроенергії, для яких тимчасово зупиняються виконавчі дії на період воєнного стану в Україні.

Про це інформує пресслужба НКРЕКП.

Про перелік учасників ринку електроенергії

До переліку включено учасників ринку електроенергії, щодо яких тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, зупиняється вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень, зокрема:

  • стягнення індексу інфляції за весь період прострочення грошового зобов’язання;
  • 3% річних від простроченої суми грошового зобов’язання або іншого розміру процентів, визначеного договором чи законом;
  • штрафів, пені та неустойки за прострочення грошових зобов’язань, сплата яких передбачена договорами, за грошовими зобов'язаннями суб'єктів господарювання, що виникли у період з 24 лютого 2022 року по 1 вересня 2024 року.
Фото 2 — НКРЕКП затвердила список учасників ринку електроенергії з тимчасовим припиненням виконавчих дій
Фото 3 — НКРЕКП затвердила список учасників ринку електроенергії з тимчасовим припиненням виконавчих дій
Фото 4 — НКРЕКП затвердила список учасників ринку електроенергії з тимчасовим припиненням виконавчих дій
Фото 5 — НКРЕКП затвердила список учасників ринку електроенергії з тимчасовим припиненням виконавчих дій
Фото 6 — НКРЕКП затвердила список учасників ринку електроенергії з тимчасовим припиненням виконавчих дій
Фото 7 — НКРЕКП затвердила список учасників ринку електроенергії з тимчасовим припиненням виконавчих дій
Фото 8 — НКРЕКП затвердила список учасників ринку електроенергії з тимчасовим припиненням виконавчих дій
Фото 9 — НКРЕКП затвердила список учасників ринку електроенергії з тимчасовим припиненням виконавчих дій
Фото 10 — НКРЕКП затвердила список учасників ринку електроенергії з тимчасовим припиненням виконавчих дій
Фото 11 — НКРЕКП затвердила список учасників ринку електроенергії з тимчасовим припиненням виконавчих дій

Нагадаємо, в Україні запустили новий мобільний застосунок, який надає користувачам актуальну інформацію про стан енергомережі та доступність електроенергії в різних регіонах.

Автор:
Ольга Опенько