Стабільність енергосистеми: в Україні розробили мобільний застосунок для моніторингу

В Україні запустили новий мобільний застосунок, який надає користувачам актуальну інформацію про стан енергомережі та доступність електроенергії в різних регіонах. Окрім цього, застосунок пропонує поради щодо підтримки балансу в енергосистемі.

Про це інформує пресслужба Міненерго.

Що відомо про застосунок

Додаток був створений у межах співпраці Міністерства енергетики України, НЕК "Укренерго" та Данського енергетичного агентства.

Його основною метою є зменшення споживання електроенергії у періоди обмеженого постачання, що допоможе уникнути аварійних відключень.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник зазначив, що для підтримки енергосистеми в умовах постійних ворожих атак Україні необхідна єдність всього суспільства.

Він підкреслив, що впровадження новітніх підходів і технологій, зокрема використання спеціальних мобільних застосунків, може допомогти споживачам розумно та ощадливо споживати електроенергію. Це дозволить інформувати про стан енергосистеми та надавати поради, як коригувати споживання протягом дня, щоб кожен зміг зробити свій внесок у стабільність системи.

Мобільний застосунок "Укренерго" вже доступний для завантаження в Play Market та App Store.

Користувачі Android можуть завантажити додаток за посиланням Play Market.

Для власників пристроїв iOS доступний App Store.

Про обмеження електропостачання

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, "Укренерго" буде застосовувати обмеження електропостачання для бізнесу та промисловості.

Додамо, в лютому через масовані удари РФ по енергоструктурі України, "Укренерго" знов було змушене запроваджувати відключення світла.