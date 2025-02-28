В окремих областях України ввели аварійні відключення світла: у чому причина

Вранці 28 лютого в окремих регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії через наслідки російських атак.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Там зазначають, що причиною запровадження заходів стали наслідки російських атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" підкреслили, що першочергово відключаються промислові споживачі.

Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках.

Наголошується, що ситуація в енергосистемі може змінитись, про що оперативно інформуватимуть оператори систем розподілу (обленерго).

Українців вкотре закликають ощадливо споживати електроенергію, що може зменшити необхідність застосування заходів обмеження.

Як повідомили в ДТЕК, у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення.

Оновлено о 9:30. Також відомо про аварійні відключення в Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Запорізькій областях. Про це йдеться на сайтах обленерго.

Як вимикатимуть світло промисловості і бізнесу 28 лютого

28 лютого "Укренерго" буде застосовувати обмеження електропостачання для бізнесу та промисловості.

Відключення електроенергії буде застосовуватися вранці з 05:00 год до 10:00 год, та ввечері з 16:00 год до 22:00 год.

Енергетики зазначають, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися.

Нагадаємо, що в лютому через масовані удари РФ по енергоструктурі України, "Укренерго" знов було змушене запроваджувати відключення світла.