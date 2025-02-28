В отдельных областях Украины ввели аварийные отключения света: в чем причина

Утром 28 февраля в отдельных регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских атак.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Там отмечают, что причиной принятия мер стали последствия российских атак на энергообъекты.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что в первую очередь отключаются промышленные потребители.

Ограничения для бытовых потребителей используются только в отдельных случаях.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться, о чем будут оперативно информировать операторы систем распределения (облэнерго).

Украинцев еще раз призывают бережливо потреблять электроэнергию, что может уменьшить необходимость применения мер ограничения.

Как будут выключать свет промышленности и бизнесу 28 февраля

28 февраля "Укрэнерго" будет применять ограничение электроснабжения для бизнеса и промышленности.

Отключение электроэнергии будет применяться утром с 05:00 до 10:00, и вечером с 16:00 до 22:00.

Энергетики отмечают, что время и размер ограничений могут изменяться.

Напомним, что в феврале из-за массированных ударов РФ по энергоструктуре Украины, "Укрэнерго" вновь было вынуждено вводить отключение света.