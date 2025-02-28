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В отдельных областях Украины ввели аварийные отключения света: в чем причина
Утром 28 февраля в отдельных регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских атак.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Там отмечают, что причиной принятия мер стали последствия российских атак на энергообъекты.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что в первую очередь отключаются промышленные потребители.
Ограничения для бытовых потребителей используются только в отдельных случаях.
Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться, о чем будут оперативно информировать операторы систем распределения (облэнерго).
Украинцев еще раз призывают бережливо потреблять электроэнергию, что может уменьшить необходимость применения мер ограничения.
Как будут выключать свет промышленности и бизнесу 28 февраля
28 февраля "Укрэнерго" будет применять ограничение электроснабжения для бизнеса и промышленности.
Отключение электроэнергии будет применяться утром с 05:00 до 10:00, и вечером с 16:00 до 22:00.
Энергетики отмечают, что время и размер ограничений могут изменяться.
Напомним, что в феврале из-за массированных ударов РФ по энергоструктуре Украины, "Укрэнерго" вновь было вынуждено вводить отключение света.