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Как будут выключать свет промышленности и бизнесу 28 февраля

Как будут выключать свет промышленности и бизнесу 28 февраля
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

28 февраля "Укрэнерго" будет применять ограничение электроснабжения для бизнеса и промышленности.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дроновых атак завтра, 28 февраля, будут применены меры ограничения мощности для промышленных и бизнес-потребителей.

Когда не будет света

Согласно сообщению, отключение электроэнергии будет применяться утром с 05:00 до 10:00, и вечером с 16:00 до 22:00.

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Энергетики отмечают, что время и размер ограничений могут изменяться.

Напомним, что в феврале из-за массированных ударов РФ по энергоструктуре Украины, "Укрэнерго" вновь было вынуждено вводить отключение света.

Автор:
Татьяна Гойденко