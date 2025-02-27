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Как будут выключать свет промышленности и бизнесу 28 февраля
28 февраля "Укрэнерго" будет применять ограничение электроснабжения для бизнеса и промышленности.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дроновых атак завтра, 28 февраля, будут применены меры ограничения мощности для промышленных и бизнес-потребителей.
Когда не будет света
Согласно сообщению, отключение электроэнергии будет применяться утром с 05:00 до 10:00, и вечером с 16:00 до 22:00.
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.
Энергетики отмечают, что время и размер ограничений могут изменяться.
Напомним, что в феврале из-за массированных ударов РФ по энергоструктуре Украины, "Укрэнерго" вновь было вынуждено вводить отключение света.