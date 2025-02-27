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Як вимикатимуть світло промисловості і бізнесу 28 лютого
28 лютого "Укренерго" буде застосовувати обмеження електропостачання для бізнесу та промисловості.
Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".
Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак, завтра, 28 лютого, буде застосовано заходи обмеження потужності для промислових і бізнес-споживачів.
Коли не буде світла
Згідно з повідомленням, відключення електроенергії буде застосовуватися вранці з 05:00 год до 10:00 год, та ввечері з 16:00 год до 22:00год.
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
Енергетики зазначають, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися.
Нагадаємо, що в лютому через масовані удари РФ по енергоструктурі України, "Укренерго" знов було змушене запроваджувати відключення світла.