Як вимикатимуть світло промисловості і бізнесу 28 лютого

28 лютого "Укренерго" буде застосовувати обмеження електропостачання для бізнесу та промисловості.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак, завтра, 28 лютого, буде застосовано заходи обмеження потужності для промислових і бізнес-споживачів.

Коли не буде світла

Згідно з повідомленням, відключення електроенергії буде застосовуватися вранці з 05:00 год до 10:00 год, та ввечері з 16:00 год до 22:00год.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Енергетики зазначають, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися.

Нагадаємо, що в лютому через масовані удари РФ по енергоструктурі України, "Укренерго" знов було змушене запроваджувати відключення світла.