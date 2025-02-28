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Стабильность энергосистемы: в Украине разработали мобильное приложение для мониторинга
В Украине запустили новое мобильное приложение, которое предоставляет пользователям актуальную информацию о состоянии энергосети и доступности электроэнергии в разных регионах. Кроме того, приложение предлагает советы по поддержанию баланса в энергосистеме.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Что известно о приложении
Приложение было создано в рамках сотрудничества Министерства энергетики Украины, НЭК "Укрэнерго" и Датского энергетического агентства.
Его основной целью является уменьшение потребления электроэнергии в периоды ограниченного снабжения, что поможет избежать аварийных отключений.
Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник отметил, что для поддержки энергосистемы в условиях постоянных вражеских атак Украине необходимо единство всего общества.
Он подчеркнул, что внедрение новейших подходов и технологий, включая использование специальных мобильных приложений, может помочь потребителям разумно и экономно потреблять электроэнергию. Это позволит информировать о состоянии энергосистемы и давать советы, как корректировать потребление в течение дня, чтобы каждый смог внести свой вклад в стабильность системы.
Мобильное приложение "Укрэнерго" уже доступно для загрузки в Play Market и App Store.
- Пользователи Android могут скачать приложение по ссылке Play Market.
- Для владельцев устройств iOS доступен App Store .
Об ограничении электроснабжения
Напомним, сегодня, 28 февраля, "Укрэнерго" будет применять ограничения электроснабжения для бизнеса и промышленности.
Добавим, в феврале из-за массированных ударов РФ по энергоструктуре Украины "Укрэнерго" вновь было вынуждено вводить отключение света.