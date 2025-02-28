Стабильность энергосистемы: в Украине разработали мобильное приложение для мониторинга

В Украине запустили новое мобильное приложение, которое предоставляет пользователям актуальную информацию о состоянии энергосети и доступности электроэнергии в разных регионах. Кроме того, приложение предлагает советы по поддержанию баланса в энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Что известно о приложении

Приложение было создано в рамках сотрудничества Министерства энергетики Украины, НЭК "Укрэнерго" и Датского энергетического агентства.

Его основной целью является уменьшение потребления электроэнергии в периоды ограниченного снабжения, что поможет избежать аварийных отключений.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник отметил, что для поддержки энергосистемы в условиях постоянных вражеских атак Украине необходимо единство всего общества.

Он подчеркнул, что внедрение новейших подходов и технологий, включая использование специальных мобильных приложений, может помочь потребителям разумно и экономно потреблять электроэнергию. Это позволит информировать о состоянии энергосистемы и давать советы, как корректировать потребление в течение дня, чтобы каждый смог внести свой вклад в стабильность системы.

Мобильное приложение "Укрэнерго" уже доступно для загрузки в Play Market и App Store.

Пользователи Android могут скачать приложение по ссылке Play Market.

Для владельцев устройств iOS доступен App Store .

Об ограничении электроснабжения

Напомним, сегодня, 28 февраля, "Укрэнерго" будет применять ограничения электроснабжения для бизнеса и промышленности.

Добавим, в феврале из-за массированных ударов РФ по энергоструктуре Украины "Укрэнерго" вновь было вынуждено вводить отключение света.